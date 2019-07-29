Киев намерен реформировать СБУ

Киев планирует провести реформу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Данилюк.

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы не имеют без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы", - сказал Данилюк, чьи слова приводит "24 канал".

По его мнению, это ведомство должно быть сосредоточено на ведении контрразведки, при этом другие функции, которые ей сейчас приданы, например, борьба с коррупцией или преступлениями в сфере экономики, должны быть переданы иным структурам.

Как подчеркнул секретарь СНБО, для этого придется внести изменения в законодательство. "Нужно принять ряд законов. Я создал группу, которая над ними работает. Мы двигаемся очень быстро", - добавил он.

Данилюк также обратил внимание на то, что проведение данной реформы поддерживают международные партнеры Украины.

Ранее в офисе президента страны Владимира Зеленского уже говорили о необходимости принятия нового закона "О Службе безопасности Украины" и введении контроля за спецслужбой со стороны Верховной рады.