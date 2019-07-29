Корейцы разозлились на Криштиану Роналду

Мероприятие, которое должно было стать тёплой встречей южнокорейских футбольных фанатов со звездой мирового футбола Криштиану Роналду и подогреть интерес корейцев к футболу вообще и к футболисту в частности, превратилось в громкий скандал. Отказ Роналду выйти на поле в товарищеской игре "Ювентуса" против сборной клубов Кореи спровоцировал жёсткую критику и даже оскорбления в адрес звезды.

Кроме того, корейские фанаты готовят коллективный судебный иск против компании-организатора матча, требуя компенсировать им моральный ущерб.

"От любви до ненависти один шаг". Справедливость этой поговорки сейчас на себе в полной мере испытывает Криштиану Роналду, которого ещё несколько дней назад многие в Корее боготворили, а сейчас не скупятся на нелицеприятные эпитеты. Скандал начался ещё в пятницу 26 июля, когда в Сеуле прилетел знаменитый клуб "Ювентус" со своей главой звездой в лице Криштиану Роналду.

Однако с самого начала всё пошло наперекосяк. Сначала из-за непогоды самолёт с футболистами приземлился в Корее на два часа позже запланированного. Затем на встречу с корейскими фанатами, где прошла сессия раздачи автографов, не явился тот, ради которого многие и пришли - сам Роналду. Руководство клуба затем заявило, что игроку решили дать отдохнуть "в связи с необходимостью поддержания формы". Однако, как выяснилось позже, форвард "Юнентуса" решил, что недостаточно отдохнул.

Вечером прошла уже сама товарищеская встреча "Ювентуса" против сборной игроков корейской футбольной лиги. Стадион был забит до отказа, посмотреть на игру пришли 63 тысячи человек, которых привлекла в первую очередь возможность увидеть "в деле" возможно лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду. Но и тут начались накладки. Игра стартовала на час позже запланированного, так как из-за других мероприятий "Ювентус" снова опоздал. Впрочем зрители, которые заплатили до 400 тысяч вон за билет (около 340 долларов), сначала даже не особо ворчали по поводу того, что им пришлось ждать.

Но терпение поклонников футбола не было вознаграждено. Роналду, которого показывали не меньше, чем полевых игроков, так и просидел до конца матча на скамейке запасных, по поводу чего, судя по его улыбке и расслабленному выражению, он ничуть не сожалел. Когда стало очевидно, что корейцы не смогут увидеть звезду на поле, то со второй половины второго тайма разочарованные болельщики стали покидать трибуны.

Сам матч получился достаточно неплохим, было забито много голов и завершился он "дипломатично" - боевой ничьей со счётом 3:3. Но это не смогло компенсировать отсутствие Роналду на поле. Когда прозвучал финальный свистом и звезду камеры стали показывать крупным планом, то часть корейцев наградили его разочарованным криками "Буууу!" и стали скандировать "Месси! Месси!", вероятно чтобы разозлить Роналду упоминанием о его главном конкуренте.

Нападающий же прошёл мимо журналистов, отказавшись давать интервью, что ещё больше разочаровало корейцев. Местные СМИ, раздражённые тем, что Роналду не счёл нужным пообщаться с ними, а также подогреваемые разочарованием публики, обрушили град критики на всех, кто был, с их точки зрения, виновен в произошедшем - на компанию TheFasta, которая была организатором мероприятия, на клуб "Ювентус" и лично на Криштиану Роналду. В клубе потом попытались оправдаться, заявив, что звезда мирового футбола не смог выступать из-за "травмы мышцы ноги". Организаторы же переложили всю ответственность на клуб, сказав, что в контракте был чётко прописан пункт об игре Роналду на поле в течение не менее 45 минут. По версии TheFasta о причинах подобного поведения игрока "Ювентус" их не уведомил, а по ходу матча игнорировали вопросы сотрудников TheFasta, которые интересовались, когда будет играть знаменитый футболист.

Однако на этом скандал не закончился, а наоборот полыхнул с новой силой. И виной этому вольно или невольно стал сам Роналду, которые на личном аккаунте в Instagram выложил фото того, как он дома тренируется на беговой дорожке. Корейские фанаты тут же снова обрушились на него с критикой, напомнив, что по официальной версии у него "сильная травма мышцы ноги", которая ему помешала выйти на игру в Сеуле.

Теперь стало известно, что со стороны корейцев готовится несколько судебных исков, спровоцированных скандалом с пятничным матчем. Так, фанаты готовят коллективный иск против TheFasta, обвиняя ее в нарушении обещаний. О своей готовности поддержать иск уже заявили более двух тысяч человек. Также иск готовит Корейская футбольная федерация против опять же TheFasta. Сама же компания заявила, что она подаст в суд на клуб "Ювентус", который не выполнил обязательства по участию Роналду в игре.

Корейские болельщики пришли в ещё большую ярость, когда узнали, что известный ведущий Альберто Монди предположительно намеренно не перевёл слова менеджера "Ювентуса" Maurizio Sarri, который опрометчиво пообещал "оплатить билеты тем, кто всё же хочет лично увидеть Роналду". Об этих словах стало известно позже, когда содержание послематчевой беседы передали уже итальянские СМИ.

Юристы спорят по поводу перспектив получения компенсации за "обман". Одни специалисты говорят, что раз реклама делала акцент на присутствии Роналду на игре, то суд встанет на сторону истцов, другие же отмечают, что это можно трактовать по-разному, указывая, что на самой игре игрок присутствовал, был заявлен в состав, хотя и в качестве запасного. В любом случае сразу несколько крупных юридических фирм Кореи сейчас активно готовят документы для передачи исков в суд.

Ну а в отношении Роналду можно сказать, что любовь корейцев к нему ушла в прошлое. Если раньше в Корее он действительно было более популярен, чем Месси, и некоторые корейцы дали ему лестное прозвище "наш старший брат", то теперь разозлённые фанаты соревнуются в оскорбительных кличках для Криштиану Роналду, бомбардируя его аккаунты в соцсетях нелицеприятными комментариями. Согласно последней информации, представители руководства "Ювентуса" намерены лично посетить Корею, чтобы принести извинения, но это вряд ли поможет успокоить корейцев, которые уже разочаровались и в Роналду и в самом клубе.