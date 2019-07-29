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29.07.2019 11:53
Рубрика: Культура

Лидер Rammstein Линдеманн сел за штурвал самолета по дороге в Москву

Текст: Инга Бугулова

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн на пути в Москву управлял самолетом - видео, где он сидит за штурвалом, музыкант разместил в Instagram. Концерт немецкой группы на столичном стадионе "Лужники" пройдет в понедельник, 29 июля.

Фото: youtube.com/ Rammstein Official
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На видео Линдеманн находится в кресле пилота, а на панели управления перед ним можно даже разглядеть скорость лайнера - 673 километра в час. Ролик музыкант сопроводил хэштегом #moscow, его уже посмотрели почти 200 тысяч человек.

На концерте в Москве в рамках европейского тура группа представит альбом Rammstein, вышедший этой весной и ставший первой записью команды за последние десять лет. После выступления в столице Rammstein отправится в Санкт-Петербург - 2 августа они выйдут на сцену "Газпром Арены".

Культура Музыка Рок
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