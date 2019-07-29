Ломбарды смогут принимать платежи и сдавать в аренду жилье

Многие граждане в трудные минуты жизни все чаще идут в ломбард. Казалось бы, эти некредитные, но дающие взаймы под залог, учреждения с их многовековой историей давно должны были стать на фоне бурного развития банковских технологий чем-то вроде музейных экспонатов. Но этого не случилось.

Дело в том, что клиентами ломбардов в основном становятся люди, которым деньги нужны чтобы, как говорят, "перебиться до зарплаты" - заплатить долг по ЖКХ или процент по банковскому кредиту. И количество таких граждан растет. Например, по итогам исследования, проведенного не так давно экспертами Объединенного народного фронта, в 1-м квартале нынешнего года. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись с начала года на 4% . В среднем кредитная задолженность на домохозяйство составила 273,6 тысячи рублей, а средняя просрочка - 13,4 тысячи рублей.

Еще не так давно, чтобы достать эти 13 с лишним тысяч, многие шли в микрофинансовые организации. Но там - бешеный рост процентов, суровые коллекторы. Центробанк, правда, решил поумерить аппетиты микрофинансистов, но те в ответ стали в массовом порядке закрывать свои конторы, уходить в интернет. Так в итоге и вышло, что отнести в лобард бабушкин браслет или дедушкин "Мозер", чтобы сейчас же покрыть набежавшие проценты по долгам, и проще, и безопаснее, да и остается надежда выкупить.

Можно полагать, что в финансовых сферах оценили тренд. На днях правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, расширяющий возможности ломбардов. Например, через ломбард можно будет расплатиться по ЖКХ или снять квартиру. При этом работать на рынке смогут только ломбарды, включенные в специальный реестр.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка функционирования некредитных организаций, предоставляющих займы, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В частности, предлагается наделить ломбарды правом выступать в качестве банковского платежного агента. Это значит, например, что через ломбард можно будет оплачивать штрафы, услуги ЖКХ и тому подобное. Еще одна предполагаемая услуга: ломбарды получат право сдавать в аренду недвижимое имущество. При этом право работы на рынке получат только ломбарды, включенные в реестр Банка России".

В ломбард можно будет прийти совсем без денег, с вещью в руках. Ее примут в залог, а полученными деньгами можно будет сразу заплатить по счетам

В целом инициатива совершенствует правила для потребительских кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций. Как поясняет адвокат Виктория Данильченко, по закону платежный агент - это некий оператор, уполномоченный принимать платежи от граждан и перечислять их на специальный банковский счет. Так что теоретически через ломбард можно будет вносить коммунальную плату, погашать кредиты и долги по судебным решениям, платить налоги, расплачиваться за сотовую связь и многое другое.

Но, как подчеркивает Виктория Данильченко, для этого каждый ломбард должен будет заключить соответствующие соглашения - и не только с банками, но и с теми организациями, что должны получать деньги. Скажем, с управляющими компаниями, поставщиками коммунальных услуг, судебными приставами, налоговой службой и так далее.

Конечно, сегодня никаких технических проблем с погашением счетов нет. Повсюду терминалы, есть онлайн-системы, да и банки в большинстве своем не заставляют томиться в очередях. Однако ломбарды смогут предоставить одну уникальную услугу, которую не может оказать никакая другая организация. В ломбард можно будет прийти совсем без денег, с какой-либо вещью в руках. Ее примут в залог, а полученными деньгами можно будет сразу расплатиться по счетам.

Другие эксперты рассказывают, что право выступать в качестве платежного агента необходимо ломбардам для выдачи предоплаченных карт. Это обычные пластиковые карты с определенной суммой денег. Такие карточки анонимны и не пополняются, имеют правила активации, срок действия. Так что ломбарды смогут выдавать не наличные, а карты.

В ломбард можно будет прийти и за тем, чтобы снять жилье. Жилой фонд может появиться от должников, получивших деньги под залог квартиры или в кредит и не сумевших расплатиться. Получить деньги в ломбарде легче, чем в банке, и некоторых это привлекает.

Зато контроль за ломбардами усиливается. Право работать получат только ломбарды, включенные в реестр Центробанка. Но в реестр не будут включать автоматически, по сути будет нечто вроде регистрации. А Центробанк за какие-то нарушения сможет исключать ломбарды из реестра.