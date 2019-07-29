Лукашенко призвал уделять особое внимание развитию сельского хозяйства

Программа развития юго-восточных районов Могилевской области включена в планы углубленного анализа белорусского руководителя. Об этом он сообщил 29 июля, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко в ходе беседы поинтересовался, как реализуется указ о социально-экономическом развитии региона и соответствующая областная программа, рассчитанная до 2020 года. Главе государства доложили, что, в частности, в Славгороде уже появилось несколько новых предприятий в аграрной сфере, пищевой промышленности, деревообработки.

Поинтересовался президент и положением дел в других регионах страны, уделив особое внимание эффективности сельскохозяйственных предприятий, в частности, в Могилевской области. "Как живет "Овсянка"? Надо подтягивать. Это одно из сильнейших хозяйств было в Беларуси, не говоря о Горецком районе", - заметил он. Высказался руководитель страны он и о Круглянском районе области: "Я раз двадцать в год вижу район как на ладони. Там неплохая ситуация. Небольшой район, и правильное в свое время было выбрано направление (развития), надо его просто поддерживать".

Экономика в регионах республики опирается в основном на сельское хозяйство, отметил Лукашенко, добавив, что поэтому именно этой отрасли надо уделять первостепенное внимание. Источники в администрации главы государства напомнили, что президент не так давно актуализировал эти темы во время селекторного совещания по проведению уборочной кампании и рабочей поездки на восток Гомельской области.

Аграрии в нынешнем году, по словам Лукашенко, должны собрать около 700 тысяч тонн рапса, примерно 7 млн тонн зерновых колосовых и 1,7 млн тонн кукурузы на зерно, а также 300-400 тысяч тонн остальных культур. В результате получается около 9,7 млн тонн урожая. "А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн тонн", - полагает Лукашенко.

Он также напомнил участникам встречи о своем требовании взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота, обратив внимание, что в прошлом году в хозяйствах страны погибли 85 тысяч голов молодняка.

Как ранее сообщалось, 29 июля президент Беларуси согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.