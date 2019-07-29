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Meizu на грани краха. Компания увольняет людей и закрывает магазины

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2019,  
15:58
Фото: Meizu Фото: Meizu
Фото: Meizu

Компания Meizu, известный производитель смартфонов, находится в состоянии серьезного кризиса, пишет Gizmochina со ссылкой на китайских инсайдеров.

По данным источников, в этом году компания уволила более 30 процентов персонала, и сейчас в ней работают около тысячи человек. Кроме того, производитель закрыл почти все офлайновые магазины - из 2700 их осталось только пять или шесть.

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Также Meizu покинул Хун Ханьшэн - один из ведущих разработчиков, отвечавший за работу над программной оболочкой FlymeOS. До этого из компании ушел Ли Нань - сооснователь и вице-президент.

Meizu была основана более 15 лет назад. Компания начинала с выпуска MP3-плееров, однако затем переключилась на смартфоны, которые приносят ей основной доход.

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