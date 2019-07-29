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29.07.2019 12:48
Рубрика: Власть

РФ не изменит позицию по Венесуэле в случае введения санкций США

Текст: Юрий Когалов
Угроза введения США новых санкций против России не повлияет на позицию Москвы по ситуации в Венесуэле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, допустившего подобное развитие событий.
Сергей Рябков Фото: Михаил Почуев/ТАСС Сергей Рябков Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Сергей Рябков Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Они все время грозят санкциями. У них давно уже ничего нет, кроме санкций. В конечном счете это разрушает имидж США, это работает на объективное снижение, а не наращивание влияния Америки в мире", - цитирует российского дипломата РИА Новости.

Власти США расширили санкции по Венесуэле

Рябков заявил, что действия, которые предпринимает в последнее время администрация США применительно к Кубе и Венесуэле по расширению санкционных списков, "подводят нас к выводу, что американцы пренебрегают очевидными обстоятельствами, в том числе продолжающимся переговорным процессом на Барбадосе".

"Мы прекрасно знаем об американских подходах, я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои "красные линии" и что мы не отступимся от своих принципиальных подходов и приоритетов", - сказал замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что не планирует новую встречу с Абрамсом, так как в связи с позицией Вашингтона, продолжающего давить на Каракас (что в Москве считают неприемлемым), смысла в ней нет.

Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны

В то же время российская сторона заинтересована в диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы. При этом Москва поддерживает контакты как с официальным Каракасом, так и с представителями Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой Венесуэлы. "Чем больше контактов, тем лучше для всех. При этом мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление", - заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что "это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются".

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