МИД: США настроены на слом правовой базы ближневосточного урегулирования

США, заблокировав в СБ ООН принятие заявления для прессы с осуждением сноса палестинских домов в Восточном Иерусалиме, продемонстрировали настрой на слом правовой базы ближневосточного урегулирования. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел РФ.

"Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, еще раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования", - отметили на Смоленской площади.

Как подчеркнули в МИД, с точки зрения международного права действия израильской стороны были незаконны, а односторонний подход Вашингтона ведет к сохранению напряженности. "Убеждены, что практикуемые американцами действия при игнорировании международного права результата не принесут. Они пагубны для перспектив справедливого и долгосрочного урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы", - считают в дипведомстве.

Напомним, правительство Израиля снесло несколько домов на юго-востоке Иерусалима, принадлежащих палестинской общине. Власти выставили оттуда жильцов, объяснив все соображениями безопасности. Это решение осудили, в частности, Франция, Германия и Бельгия.

В ответ Палестина объявила о прекращении всех мирных соглашений, которые до этого были подписаны с Израилем. При этом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".