В России может быть создан реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Предполагается, что в этой базе будет доступна информация о причинах блокировки счетов, а также список банков, разорвавших договорные отношения с "отказником".

Это предложение исходит от рынка, оно стало реакцией на опубликованный для общественного обсуждения законопроект минфина, который призван устранить необоснованные блокировки счетов. Оно содержится в заключении "Национального совета финансового рынка" (НСФР) на этот документ.

В законопроекте минфина указано, что банк может расторгнуть договор с клиентом, если ему дважды в течение года было отказано в снятии средств со счета. Законопроект также подразумевает, что договор может быть расторгнут и при одновременном соблюдении двух условий: если клиенту присвоен наивысший уровень риска, а банк обладает данными, которые позволяют заподозрить в операции признаки нарушения антиотмывочного законодательства. Банк при этом должен разъяснить клиенту причину блокировки, следует из документа.

Текущая редакция законопроекта не нашла поддержки у профессионального сообщества и банков. В частности, по мнению замглавы НСФР Александра Наумова, поправки не решат проблему ошибочных отказов и могут создать почву для развития новых схем легализации преступных доходов. Особенно небольшие банки, боясь штрафов, отказывают клиентам, имеющим повышенные риски по антиотмывочному законодательству вместо того, чтобы управлять этими рисками, рассказал "РГ" Наумов.

Общая проблема с отказниками - непрозрачность процедуры, в связи с чем профессиональное сообщество предложило создать реестр отказников. По задумке авторов идеи, оператором реестра мог бы стать Банк России. Реестр позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся, считают в НСФР.

В Госдуме предложение в целом поддерживают. По словам главы думского Комитета по финрынку Анатолия Аксакова, "было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации". В пресс-службе минфина сообщили, что предложения НСФР о реестре получены и сейчас обсуждаются.