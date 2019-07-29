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Рубрика: Экономика

Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

Текст: Юлия Кривошапко
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Мы подключим все социально-значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024-го, как поручал президент", - сказал Носков.

Носков высказался против законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Таким образом, задача, по его словам, будет выполнена в более короткие сроки.

Подключение к интернету школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, пунктов полиции осуществляется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Всего, по данным Минкомсвязи, планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов.

На эти цели заложено более 140 миллиардов, напомнил Константин Носков. Из них порядка 90 миллиардов удастся сэкономить благодаря конкуренции, уточнил министр.

Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки

В каждом регионе для выбора подрядчиков сейчас проводятся конкурсы, тогда как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.

Аукционы по подключению к интернету социально значимых объектов в первых 14 регионах позволили снизить начальные цены контрактов в среднем более чем вдвое. Кроме того, в число победителей вошли региональные операторы.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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