Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

"Мы подключим все социально-значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024-го, как поручал президент", - сказал Носков.
Таким образом, задача, по его словам, будет выполнена в более короткие сроки.
Подключение к интернету школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, пунктов полиции осуществляется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Всего, по данным Минкомсвязи, планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов.
На эти цели заложено более 140 миллиардов, напомнил Константин Носков. Из них порядка 90 миллиардов удастся сэкономить благодаря конкуренции, уточнил министр.
В каждом регионе для выбора подрядчиков сейчас проводятся конкурсы, тогда как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.
Аукционы по подключению к интернету социально значимых объектов в первых 14 регионах позволили снизить начальные цены контрактов в среднем более чем вдвое. Кроме того, в число победителей вошли региональные операторы.