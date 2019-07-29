В мире
29.07.2019 16:01
Текст: Юрий Сизов

Минск настроен на совместную работу с ЕС по расширению диалога

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В расширении политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества с Европейским союзом декларирует свою заинтересованность официальный Минск. Об этом заявил 29 июля глава МИД РБ Владимир Макей на встрече с главой представительства ЕС Андреа Викторин по случаю завершения ею дипломатической миссии в Беларуси, информирует БЕЛТА.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Министр отметил весомый личный вклад госпожи Викторин в процесс поступательной нормализации белорусско-европейских отношений. За период ее пребывания в должности посла ЕС в Беларуси существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Европейского союза. Стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии. Источники в МИД сообщили, что товарооборот между РБ и ЕС в 2015-2018 годах увеличился с $14,4 млрд до $17,3 млрд, в том числе экспорт Беларуси - с $8,6 млрд до $10,2 млрд.

Во время встречи речь шла и о перспективных задачах, стоящих на повестке дня двусторонних отношений. В частности, Макей подчеркнул важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении Минска, скорейшего завершения процесса согласования "Приоритетов партнерства" и запуска переговоров по новому базовому соглашению.

Со своей стороны Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с ЕС по формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы "Восточное партнерство" конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием, подчеркнули в МИД.

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