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29.07.2019 22:50
Рубрика: Общество

Доплата за диагноз

Врачей будут премировать за выявление рака
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 165(7923)
Минздрав предложил стимулировать медицинских работников рублем за выявление рака у пациентов во время диспансерного и профилактического осмотра. Средства на эти цели из расчета одна тысяча рублей за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания будут выделены за счет обязательного медицинского страхования.

Такой порядок стимулирования врачей и фельдшеров предусмотрен проектом "Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение стимулирования медработников за выявление… онкологических заболеваний", представленных сегодня министерством для общественного обсуждения.

Документом предусмотрено, что за своевременную организацию и проведение профилактического осмотра или диспансеризации выплата врачу-терапевту, педиатру, фельдшеру здравпункта, цеховому врачу составит 500 рублей, а за вовремя проведенное диагностическое исследование (при подтверждении онкологического диагноза) - еще 500 рублей.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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В минздраве пояснили, что предлагаемый порядок предлагается для того, чтобы простимулировать врачей проявлять онконастороженность и, в конечном итоге, увеличить процент выявленных случаев рака на ранней стадии, когда выше шансы на эффективное лечение.

Новый порядок должен вступить в силу с января следующего года.

В то же время некоторые регионы уже начали самостоятельно вводить поощрение врачей разных специальностей, способствующих ранней диагностике рака. Как уже сообщала "Российская газета", с нынешнего июля в порядке эксперимента такой порядок введен в Башкирии.

Там решено выплачивать врачам по 5 750 рублей за каждый впервые выявленный случай рака на ранних стадиях (I и II) после того, как он будет подтвержден онкологом. Премию смогут получать участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, онкологи (первичного онкологического кабинета), оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи - одним словом, врачи всех специальностей.

Компетентно

Николай Жуков, профессор, руководитель отдела междисциплинарной онкологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO):

Я приветствую любую попытку простимулировать врачей первичного звена проявлять больше внимательности, как мы говорим, онконастороженности, по отношению к пациентам. Это довольно редкая для нашей страны инициатива - когда врача стимулируют, не угрожая всевозможными санкциями за проколы, но вместо "кнута" обещают ему вполне конкретный "пряник" за добросовестное выполнению его работы. Мне кажется, что это может подвигнуть наших докторов обновить свои знания, вспомнить ранние симптомы и проявления онкозаболеваний, а также приложить усилия для привлечения пациентов к спасению своей жизни за счет прохождения обследований онкологического скрининга в рамках программы диспансеризации.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Это реально может сработать. Многие виды рака (рак молочной железы, шейки матки, толстой и прямой кишки, предстательной железы) можно обнаружить на более ранних стадиях за счет обследований, включённых в общероссийский план диспансеризации или региональные программы (скрининг рака легкого, проводимый в Москве).

Беда в том, что диспансеризация не работает, если люди не идут на эти обследования. А онколог с этими людьми контакта не имеет, так как несмотря на то, что они находятся в зоне риска, общаются они совсем с другими врачами - врачами первичного звена. И именно от них во многом зависит - придет ли пациент на предлагаемое государством бесплатное профилактическое обследование или проигнорирует его. А значит, если нам удастся сделать из врачей первичного звена эффективных и заинтересованных в конечном результате диспансеризации "агитаторов", мы сможем улучшить ситуацию.

Однако, не все виды рака "покрываются" диспансеризацией - для ряда опухолей просто нет эффективных методов диагностики на этапе до появления симптомов. При этом первые, ранние симптомы часто неспецифичны, и пациент с ними опять приходит не к онкологу, а к врачу первичного звена. Который часто эти симптомы либо не знает, либо не придает им значения. Кнут для таких ситуаций существует - случаи запоздалой диагностики разбирают на врачебных комиссиях, кто-то получает выговоры и так далее, но этого, судя по результатам, недостаточно. Так что пряник вполне приветствуется. Скорее всего "позитивная" заинтересованность в конечном результате сможет повлиять на тех, кому было мало негативной мотивации и онконастороженность возрастет. То есть врач любой специальности, будь то гинеколог, гастроэнтеролог, или терапевт, обследуя пришедшего к нему пациента по своему профилю, параллельно будет держать в голове и учитывать риск возникновения рака. А это одна из реальных возможностей обнаруживать рак раньше, начинать лечить его раньше, и повысить эффективность лечения.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Но дьявол, как говорится, в деталях. По большому счету любой незначительный симптом, ну, например, першение в горле, может говорить как о банальном неопасном заболевании, так и об онкологическом. Поэтому при материальном стимулировании врачей первичного звена остается угроза, что они "за уши" будут притягивать симптомы и искать повод, чтобы поставить предварительный диагноз "подозрение на рак". В результате на онкослужбу может навалиться дополнительный объем напрасной, по большому счету, работы, которая может парализовать ее деятельность. Поэтому надо все-таки более тщательно продумать, как избежать таких избыточных направлений. Можно предположить, что поскольку речь идет о выделении дополнительных средств, эту часть работы первичного звена будут контролировать. Тем не менее, в проекте документа, которым предполагается вводить новый порядок, я такого механизма не увидел.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Общество Здоровье Правительство Минздрав Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Онкология: как победить рак
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