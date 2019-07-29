Музей Китая получил дар от российских художников

В минувшее воскресенье 28 июля в Музее изобразительных искусств Китая в Пекине открылась выставка работ российского художника Валентина Сидорова и художника-скульптора Андрея Ковальчука, приуроченная к празднованию 70-летия со дня образования КНР и 70-летия установления дипотношений между Китаем и Россией. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на выставке представлено 58 работ: 24 полотна и 34 скульптуры. Помимо этого, в дар музею авторы выставки передали свои работы, в числе которых 5 пейзажей и 7 скульптур.
Российских деятелей искусства в Китае любят и ценят. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Валентин Михайлович Сидоров - советский и российский художник-живописец, мастер пейзажа, профессор Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, Народный художник СССР. С 1987 по 2009 гг. был бессменным председателем Союза художников России, в настоящее время - почетный его председатель. Андрей Николаевич Ковальчук - советский и российский скульптор, с 2009 года - председатель правления Союза художников России, академик Российской академии художеств. В 2003 году он был удостоен звания "Народный художник РФ".
Выставка работ Ковальчука и Сидорова продлится до 11 августа.