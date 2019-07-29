Новости

Арестован мужчина, бросивший в росгвардейца мусорный бак 21:49
МИД: США настроены на слом правовой базы ближневосточного урегулирования 21:47
На БСА "Лужники" начался концерт Rammstein 21:29
Премьер Швеции не будет обсуждать с Трампом арест рэпера A$AP Rocky 21:23
Фотошпионы засняли новую Lada Vesta с вариатором 20:42
В Испании из-за забастовки отменят более тысячи рейсов поездов 20:40
На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков 20:34
Financial Times восхитилась российской налоговой системой 20:23
Росгвардейцы доставили в Нижнеудинск 12 тонн гуманитарной помощи 20:23
Порошенко отказался от госохраны и уехал отдыхать в Турцию 20:04
В Сочи два человека разбились на гидроцикле 20:02
Найден "город великанов", в котором родился Голиаф 19:57
Стало известно, когда Инну Чурикову выпишут из больницы 19:46
В Бурятии из-за дождей ввели режим ЧС 19:38
Суд: Имущество экс-главы Серпуховского района перейдет в доход государства 19:37
В России выросли объемы жилищного строительства 19:24
В Ленобласти возбудили дело по факту гибели пяти человек в ДТП 18:52
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 18:50
В калужском детсаду после массового отравления нашли кишечную палочку 18:49
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения 18:47
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ 18:45
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в "Городе мертвых" 18:42
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием 18:32
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет 18:18
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 21:29
Рубрика: Культура

На БСА "Лужники" начался концерт Rammstein

Текст: Александр Алексеев

Участники группы, не привлекая к себе особого внимания, не спеша спустились с одного из зрительных рядов, расположенных за сценой. И тотчас же ее, напоминающую мрачноватый урбанистический завод 30-х - 40-х годов с большими локаторами по краям, заволокло дымом. Затем на повышенных децибелах равномерно и нагнетая напряжение взялся за маршевые ритмы ударник. Прогремел взрыв и сцена озарилась тысячью огней фейерверков. Концерт Rammstein начался. В Москве было уже 20.35.

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Что нужно знать про концерт Rammstein на БСА "Лужники"

Музыканты по очереди вступали в свою большую и громоподобную игру. После ударника включился вышедший на авансцену гитарист Рихард Круспе. Его раскатистое соло заманило в общее действо уже и солиста Тилля Линдеманна. Дальше уже скоростей никто не снижал.

В начале концерта прозвучали уже хорошо известные песни Was Ich liebe и links 2-3-4, потом и одна новая - Таtoo. В любимых группой маршевых ритмах шоу продолжалось. А сцена всякий раз окрашивалась в разные цвета и впечатляла очередными спецэффектами и креативной работой мастеров по свету.

После Tatoo несколько зрителей в партере, у самой сцены, зажгли файеры. Но то ли служба безопасности сработала оперативно, то ли Rammstein очередным фейерверком показала, что в искусстве укрощения огня с ней тягаться бесполезно, но подобных инцидентов больше не случалось.

При этом никто из музыкантов в первой части концерта так и не сказал ни слова, зато в паузах между трекам звучали фонограммы готических хораллов, которые тоже так шли музыке группы. Ну а во время песни Mutter с группой уже пела и танцевала вся переполненная арена "Лужники"....

Концерт продолжался. Его подробности - уже завтра утром!

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России