На БСА "Лужники" начался концерт Rammstein

Участники группы, не привлекая к себе особого внимания, не спеша спустились с одного из зрительных рядов, расположенных за сценой. И тотчас же ее, напоминающую мрачноватый урбанистический завод 30-х - 40-х годов с большими локаторами по краям, заволокло дымом. Затем на повышенных децибелах равномерно и нагнетая напряжение взялся за маршевые ритмы ударник. Прогремел взрыв и сцена озарилась тысячью огней фейерверков. Концерт Rammstein начался. В Москве было уже 20.35.

Музыканты по очереди вступали в свою большую и громоподобную игру. После ударника включился вышедший на авансцену гитарист Рихард Круспе. Его раскатистое соло заманило в общее действо уже и солиста Тилля Линдеманна. Дальше уже скоростей никто не снижал.

В начале концерта прозвучали уже хорошо известные песни Was Ich liebe и links 2-3-4, потом и одна новая - Таtoo. В любимых группой маршевых ритмах шоу продолжалось. А сцена всякий раз окрашивалась в разные цвета и впечатляла очередными спецэффектами и креативной работой мастеров по свету.

После Tatoo несколько зрителей в партере, у самой сцены, зажгли файеры. Но то ли служба безопасности сработала оперативно, то ли Rammstein очередным фейерверком показала, что в искусстве укрощения огня с ней тягаться бесполезно, но подобных инцидентов больше не случалось.

При этом никто из музыкантов в первой части концерта так и не сказал ни слова, зато в паузах между трекам звучали фонограммы готических хораллов, которые тоже так шли музыке группы. Ну а во время песни Mutter с группой уже пела и танцевала вся переполненная арена "Лужники"....

Концерт продолжался. Его подробности - уже завтра утром!