На Nintendo Switch стала доступна установка полноценной Android

Энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers продолжают экспериментировать с гибридной игровой консолью Nintendo Switch. В этот раз им удалось запустить приставку под управлением операционной системы Android.

Сборка основана на версии LineageOS 15.1 на базе Android 8.1 Oreo. С таким софтом Switch представляет собой полностью функциональный Android-планшет, с оговоркой на некоторые "железные" особенности, да еще и с нативной поддержкой геймпадов. Учитывая, сколько под эту платформу написано эмуляторов, девайс теперь смело можно называть игровым ретро-комбайном.

Помимо этого, из-за того, что приставка построена на платформе Nvidia, на ней стал возможен запуск эксклюзивного контента Nvidia Shield TV.

Установка модификации производится с обычной SD-карты. Все необходимые дистрибутивы и инструкции авторы опубликовали в открытом доступе.

Nintendo пока никак не отреагировала на очередной эксплоит своего детища. Но это, скорее всего, вопрос времени, потому что японская корпорация, как правило, ведет достаточно агрессивную политику в плане защиты своей интеллектуальной собственности.