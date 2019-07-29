У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

На Nintendo Switch стала доступна установка полноценной Android

Текст:   Богдан Бобров
29.07.2019,  
14:10
Фото: XDA Developers Фото: XDA Developers
Фото: XDA Developers

Энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers продолжают экспериментировать с гибридной игровой консолью Nintendo Switch. В этот раз им удалось запустить приставку под управлением операционной системы Android.

Сборка основана на версии LineageOS 15.1 на базе Android 8.1 Oreo. С таким софтом Switch представляет собой полностью функциональный Android-планшет, с оговоркой на некоторые "железные" особенности, да еще и с нативной поддержкой геймпадов. Учитывая, сколько под эту платформу написано эмуляторов, девайс теперь смело можно называть игровым ретро-комбайном.

Помимо этого, из-за того, что приставка построена на платформе Nvidia, на ней стал возможен запуск эксклюзивного контента Nvidia Shield TV.

Установка модификации производится с обычной SD-карты. Все необходимые дистрибутивы и инструкции авторы опубликовали в открытом доступе.

This War of Mine и еще одну игру бесплатно отдают в Epic Games Store
Когда тетрис дороже GTA. В PlayStation Store новая распродажа

Nintendo пока никак не отреагировала на очередной эксплоит своего детища. Но это, скорее всего, вопрос времени, потому что японская корпорация, как правило, ведет достаточно агрессивную политику в плане защиты своей интеллектуальной собственности.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Samsung
Samsung предлагает обменять старые iPhone на свои новые смартфоны 15:30
Популярные игры перестанут работать на старых Windows 16.07.2019
Классические игры PlayStation и Nintendo скоро станут доступны в Steam 15.07.2019
Android
Фото: iStock
Стали известны подробности о Samsung Galaxy Note 10+ 14:40
Huawei все-таки оставит Android в своих смартфонах 22.07.2019
Nokia готовит кнопочный смартфон с ОС Android? 19.07.2019
Nintendo
Фото: iStock
Huawei представила свой первый смартфон для 5G-сетей 26.07.2019
Выпущена портативная консоль Nintendo Switch Lite. Чем она вас удивит 11.07.2019
В 2020 году выйдет версия Pokemon Go, в которую надо играть во сне 30.05.2019