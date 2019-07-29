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29.07.2019 11:58
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные рабочие профессии в России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием сталкиваются специалисты по поиску персонала. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter, о результатах которого рассказывает РИА Новости.

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К дефицитным относятся профессии токаря, слесаря, техника на заводе и другие. От них работодатели ждут добросовестности и дисциплины, специализированных знаний, готовности к переобучению и повышению квалификации. От рабочих с высшим образованием требуются специализированные знания, владение ИТ-системами и навыками программирования.

Директор Института занятости и профессий НИУ "Высшая школа экономики" Федор Прокопов подтвердил "РГ", что сегодня существует дефицит рабочих рук с высоким уровнем профессионализма. Это слесари, станочники, каменщики, крановщики. А краснодеревщикам, например, готовы платить по 200 тысяч в месяц, лишь бы они делали красивую и качественную мебель.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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