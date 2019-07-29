Опубликовано видео нападения на Месси на Ибице

Нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси атаковал неизвестный мужчина в одном из ночных клубов на Ибице. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми продолжает отдыхать перед стартующим скоро сезоном. Клуб предоставил своей главной звезде дополнительный отпуск.

Пара отправилась на Ибицу, где к ним присоединились друзья аргентинца - Луис Суарес, Жорди Альба и Сеск Фабрегас с женами и подругами.

Семейную идиллию Лионеля Месси нарушил неизвестный мужчина, который в одном из ночных клубов бросился в сторону аргентинца, вовремя вмешалась охрана и увела неадекватного человека, сообщает The Sun .

После этого инцидента Месси с женой посетил концерт одного из популярных музыкантов, и пара отлично провела время. А безопасность Месси обеспечивала охрана.

31 июля Месси должен приступить к тренировкам "Барселоны".