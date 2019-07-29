Опубликовано видео нападения на Месси на Ибице

Нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси атаковал неизвестный мужчина в одном из ночных клубов на Ибице. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
Лионель Месси вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми продолжает отдыхать перед стартующим скоро сезоном. Клуб предоставил своей главной звезде дополнительный отпуск.
Пара отправилась на Ибицу, где к ним присоединились друзья аргентинца - Луис Суарес, Жорди Альба и Сеск Фабрегас с женами и подругами.
Семейную идиллию Лионеля Месси нарушил неизвестный мужчина, который в одном из ночных клубов бросился в сторону аргентинца, вовремя вмешалась охрана и увела неадекватного человека, сообщает The Sun .
После этого инцидента Месси с женой посетил концерт одного из популярных музыкантов, и пара отлично провела время. А безопасность Месси обеспечивала охрана.
31 июля Месси должен приступить к тренировкам "Барселоны".
❗️Someone tried to attack #Messi at a concert in Ibiza, but security intervened before he could get touched. #ForçaBarça pic.twitter.com/Mivza7dglk— Culé (@Cule_Pulse1) 29 июля 2019 г.