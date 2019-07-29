Три человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на гастрономическом фестивале в Калифорнии. Как пишет The New York Times, инцидент произошел в местечке Гилрой, неподалеку от Сан-Франциско.

По словам свидетелей, мужчина стрелял во все стороны, не выбирая конкретных целей. В результате возникшей паники десятки людей получили травмы. На попавших в Сеть видео видно, как посетители прячутся и падают на землю, спасаясь от пуль. На месте работают врачи скорой помощи.

О самом преступнике поступает противоречивая информация. По словам члена городского совета Диона Бракко, полиция арестовала одного подозреваемого. Однако в правоохранительных органах не подтверждают эту информацию. Также сообщалось, что злоумышленник был убит.

Предполагается, что он проник на фестиваль, разрезав сетку забора, не исключено, что у преступника был сообщник.