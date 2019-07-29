Никита Гусев станет игроком "Нью-Джерси"

Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.

Он подписал двухлетний контракт с зарплатой $4,5 млн в год. Клуб "Вегас", которому принадлежал игрок, и за который он в сезоне не сыграл ни одного матча. Руководство команды обменяло его в "Нью-Джерси" на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года и право выбора во втором раунде драфта 2021 года.

Играя в КХЛ, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 82 (17 шайб + 65 передач) очка в 62 матчах.