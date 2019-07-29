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Рубрика: Экономика

Носков рассказал, почему РФ и Беларусь пока не отменили роуминг

Текст: Юлия Кривошапко
Россия и Беларусь не договорилась о параметрах отмены роуминга между двумя странами. Это основная причина того, что он продолжает действовать, рассказал журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в Любляне (Словения).
Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Долго ведем переговоры, но пока не могу порадовать результатами. В какой-то момент - полгода назад - мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются и мы пока не можем прийти к общему знаменателю", - сказал министр.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Вопрос об отмене роуминга с Беларусью может быть решен к 15 сентября

По его словам, позиции отличаются, прежде всего, в представлении о том, что такое отсутствие роуминга. "В нашем понимании - это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", - пояснил глава Минкомсвязи РФ.

Переговоры об отмене роуминга между двумя странами идут не первый год. В июне 2017-го вопрос обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси. Очередную попытку прийти к совместному решению стороны предпримут 2 августа в Полоцке (Беларусь).

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Отношения России и Беларуси
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