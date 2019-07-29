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Текст:   Ольга Игнатова 
12:18 29.07.2019

Обманутым дольщикам предложили давать квартиры в готовых домах

В отдельных случаях обманутым дольщикам могут предоставлять квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо новостроек, где они купили жилье. Такую возможность поручил проработать вице-премьер правительства России Виталий Мутко, сообщает РИА Новости.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Правда, для запуска такого механизма требуется изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.

Фото: Photoxpress
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля

По словам Мутко, возможность предлагать квартиры дольщикам в домах, на строительство которых они не заключали договор долевого участия, станет "третьей опцией решения их проблемы". Сначала все-таки власти постараются решить проблему с достройкой проблемного дома. Или предложат дольщикам денежную компенсацию, если завершение строительства окажется нецелесообразным.

В 2019 году Фонд защиты прав дольщиков получит дополнительные 16 миллиардов рублей, которые пойдут прежде всего на достройку проблемных домов в высокой степени готовности. Имеются в виду дома, которые можно завершить в этом году. Одно из основных условий: регионы, которые хотят получить деньги фонда, должны софинансировать 30% достройки объекта. Пилотными могут стать проекты в Элисте и Нижнем Новгороде.

По словам вице-премьера, сейчас в списке субъектов РФ, готовых работать с Фондом защиты прав дольщиков, 26 регионов.

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