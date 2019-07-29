Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам

Почти 60 процентов россиян не готовы расстаться с привычными "корочками". Об этом свидетельствует последний опрос ВЦИОМ.

Так, по свидетельству социологов, 59 процентов опрошенных соотечественников не готовы оформлять электронный паспорт. И только 31 процент перейдут на такой, как только представится возможность. Среди "плюсов" цифрового документа, удостоверяющего личность, участники опроса назвали универсальность (11 процентов считает, что иметь в одном документе все данные, это удобно), долговечность, маловероятная возможность потери и компактность (восемь процентов). Семь процентов назвали такой документ "практичным".

Впрочем, немало и тех, кто придерживается почти противоположного мнения. Так 22 процента респондентов назвали электронный паспорт ненадежным, восемь процентов боятся, что система может "грохнуться", а их личные данные попадут к посторонним. Три процента россиян полагают, что документом в электронном формате можно будет пользоваться далеко не везде.

Напомним, правительство РФ к 2022 году будет готово к переводу основных документов на электронные носители.