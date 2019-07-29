Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. N 357 "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики"

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" постановляю:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 48, ст. 6820; 2016, N 1, ст. 205; N 27, ст. 4463; 2017, N 23, ст. 3311; 2019, N 6, ст. 513) следующие изменения:

а) в преамбуле слова "от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" заменить словами "от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах";

б) в пункте 2 слова "граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в Российскую Федерацию в

краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории Российской Федерации, и членов их семей при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта, граждан Турецкой Республики, имеющих действительные специальные паспорта и направляемых в Российскую Федерацию в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории Российской Федерации, при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, имеющих действительные служебные паспорта" заменить словами "граждан Турецкой Республики, осуществляющих поездки в Российскую Федерацию, имеющих действительные служебные и специальные паспорта, при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, осуществляющих поездки в Турецкую Республику, имеющих действительные служебные паспорта".

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 г.

3. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин