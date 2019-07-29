Пермяк отправился в беговое путешествие до Ижевска

Пермский марафонец Егор Желтышев решил добраться до столицы Удмуртии на своих двоих.

Расстояние составляет 240 километров, а за первые два дня бегун преодолел уже более сотни.

"Давно хотел попробовать пробежать именно по этому маршруту, и вот появилась возможность. Получится или нет - не знаю, на сколько меня хватит - непонятно", - рассказывает он в своем видеоблоге на YouTube.

В планах у молодого человека - пробежать дистанцию за пять дней.

Сложности есть: погода, усталость и боль в суставах - но он не сдается. Ночует в деревнях и утром выбегает снова.