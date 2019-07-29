Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины

Обломки двух Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, уничтоженных на авиабазе Джуфра, Ливия pic.twitter.com/w9iUT9WUSn — Lost Armour (@lostarmour) July 28, 2019

В Сети опубликован снимок того, что осталось от пары транспортных самолетов Ил-76 украинской авиакомпании. В ночь на 26 июля стоявшие на аэродроме Эль-Джуфра в Ливии транспортники были уничтожены ударом беспилотников.

Осталось от Ил-76 с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRP немного - хвостовое оперение, остальное сгорело. Во время авианалета погиб командир экипажа одного из самолетов Владимир Бухальский, пытавшийся спасти документы из кабины.

Владельцев сгоревших самолетов является фирма, зарегистрированная на Виргинских островах, эксплуатировала Ил-76 украинской авиакомпанией "Европа эйр". Транспортники были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки оружия армии фельдмаршала Хафтара, пишет bmpd. Накануне обстрела самолеты прибыли из Абу-Даби в ливийский город Лабрак, а затем передлетели на аэродром Эль-Джуфра "для перевозки остатков груза".

Согласно данным украинских ресурсов, пилотировали Ил-76 военные пенсионеры. В частности подполковник в отставке Владимир Бухальский был одним из самых опытных летчиков 25-й гвардейской авиационной бригады, базирующейся в Мелитополе. Он летал во многие горячие точки и дослужился до заместителя командира бригады. Кстати, срок эксплуатации его Ил-76ТД с бортовым номером UR-CMC истекал в августе 2019 года.