Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.07.2019,  
14:08
Текст:  Антон Валагин

Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины

В Сети опубликован снимок того, что осталось от пары транспортных самолетов Ил-76 украинской авиакомпании. В ночь на 26 июля стоявшие на аэродроме Эль-Джуфра в Ливии транспортники были уничтожены ударом беспилотников.

Фото: youtube.com
В Иордании открыли первый подводный музей военной техники

Осталось от Ил-76 с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRP немного - хвостовое оперение, остальное сгорело. Во время авианалета погиб командир экипажа одного из самолетов Владимир Бухальский, пытавшийся спасти документы из кабины.

Владельцев сгоревших самолетов является фирма, зарегистрированная на Виргинских островах, эксплуатировала Ил-76 украинской авиакомпанией "Европа эйр". Транспортники  были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки оружия армии фельдмаршала Хафтара, пишет bmpd. Накануне обстрела самолеты прибыли из Абу-Даби в ливийский город Лабрак, а затем передлетели на аэродром Эль-Джуфра "для перевозки остатков груза".

Согласно данным украинских ресурсов, пилотировали Ил-76 военные пенсионеры. В частности подполковник в отставке Владимир Бухальский был одним из самых опытных летчиков 25-й гвардейской авиационной бригады, базирующейся в Мелитополе. Он летал во многие горячие точки и дослужился до заместителя командира бригады. Кстати, срок эксплуатации его Ил-76ТД с бортовым номером  UR-CMC истекал в августе 2019 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: RT
Как прошел военно-морской парад в Санкт-Петербурге 28.07.2019
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО 22.07.2019
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18.07.2019
Ливия
Фото: Максим Коротченко
В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта 28.07.2019
Штурмовая "модификация": БТР Ratel оснастили ковшом от погрузчика 11.07.2019
Захваченные в Ливии ПТРК Javeline оказались французскими 10.07.2019
ВВС
Фото: Константин Завражин/РГ
Военно-морские парады показали - флот РФ обновляется и перевооружается 28.07.2019
Британские истребители оснастят спутниковым ТВ 22.07.2019
Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика 22.07.2019