СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76

В Ливии два украинских транспортных самолета Ил-76 были уничтожены в результате ракетного удара правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра. Сообщается о гибели украинского пилота, работавшего в Ливии по контракту.

Между тем, данные о принадлежности самолетов сильно разнятся. Есть информация, что пострадавшие машины принадлежали авиакомпании Alfa Air. Однако по данным из других источников, уничтожены самолеты принадлежали киевской грузовой авиакомпании Europa Air, с чем якобы и связано решение авиационной службы Украины о приостановке действия сертификата эксплуатанта.

Официальная информация об уничтожении украинских самолетов пока не поступала, пишет РИА Новости.

Напомним, в Ливии царит двоевластие: признанное международным сообществом правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ливийской национальной армией. Маршал Халифа Хафтар четвертого апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.