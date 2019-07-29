Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости.

"Российской газете" рассказали в ведомстве, что заработает он в августе в 51 регионе. А после перехода субъектов на единую систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сервис будет доступен по всей стране. Сейчас получить сведения о недвижимости можно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, упростится подача запроса, так как нужно будет ввести минимальное количество данных.

Как подчеркивает начальник управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров, новый онлайн-сервис очень поможет людям, планирующим покупку недвижимости. Например, человек самостоятельно проводит сделку и ему необходимо проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие - отсутствие обременений или ограничений его использования. Сервис позволит это сделать за считанные минуты.

Выписка из ЕГРН - единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может понадобиться в самых разных случаях - от продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества.

Всего с начала года в кадастровую палату поступило почти 47 миллионов запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый популярный запрос - предоставление выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Такие сведения выдавались более 10 миллионов раз.