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Текст:   Ольга Игнатова 
08:45 29.07.2019

Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут

Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Российской газете" рассказали в ведомстве, что заработает он в августе в 51 регионе. А после перехода субъектов на единую систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сервис будет доступен по всей стране. Сейчас получить сведения о недвижимости можно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, упростится подача запроса, так как нужно будет ввести минимальное количество данных.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Как подчеркивает начальник управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров, новый онлайн-сервис очень поможет людям, планирующим покупку недвижимости. Например, человек самостоятельно проводит сделку и ему необходимо проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие - отсутствие обременений или ограничений его использования. Сервис позволит это сделать за считанные минуты.

Выписка из ЕГРН - единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Она может понадобиться в самых разных случаях - от продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества.

Всего с начала года в кадастровую палату поступило почти 47 миллионов запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый популярный запрос - предоставление выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Такие сведения выдавались более 10 миллионов раз.

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