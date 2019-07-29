Поправки в пожарный техрегламент усложняют объявление тревоги

Новости

США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения 18:47
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ 18:45
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в "Городе мертвых" 18:42
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием 18:32
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет 18:18
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве 18:13
На Ставрополье загорелся цех по производству шуб 18:12
Археологи исследуют загадочное городище в Арктике 17:44
Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру 17:27
Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет 17:07
При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина 17:06
"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове 17:04
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках 17:03
В Петербурге завели дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу 16:58
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу 16:46
Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке 16:42
Пермяк отправился в беговое путешествие до Ижевска 16:27
Один человек убит и пятеро ранены на съемках рэп-клипа в США 16:20
Названы 10 самых дорогих "однушек" Подмосковья 16:10
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров 16:06
В Крыму ответили на призыв к санкциям из-за моста через Керченский пролив 16:03
Минск настроен на совместную работу с ЕС по расширению диалога 16:01
Четырех мошенников будут судить за обман долевых застройщиков в Сочи 16:00
Екатеринбург возглавил рейтинг "неспящих" городов 15:58
Видео: 9-летняя внучка Владимира Машкова зачитала рэп в машине 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 17:50
Рубрика: Власть

Кто кричит "пожар!"

Поправки в пожарный техрегламент усложняют объявление тревоги
Текст: Тимофей Борисов
Автоматическая передача сигнала о пожаре для социально значимых объектов может быть отменена. Это следует из поправок, которые предложено внести в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, более известный у специалистов как ФЗ № 123. Этот документ - один из ключевых в столь важной сфере, как пожарная охрана. На сайте regulation.gov.ru текст поправок к этому закону представлен для обсуждения.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Поправок немного, но они серьезные. И начавшееся обсуждение уже показало, что среди них есть как минимум спорные моменты.

Например, часть 7 статьи 83 ФЗ № 123 регулирует схему передачи сигналов о возникновении пожара. Сейчас сигнал "пожар" должен передаваться в пожарную часть от датчика автоматически, т. е. напрямую без участия человека и каких-либо посредников.

Это позволяет исключить два самых слабых звена: сторожа на объекте, который нередко спит, и транслирующую сигнал коммерческую организацию, которая по законодательству ни за что не отвечает.

Из закона предлагают убрать фразу "без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации". Это легализует деятельность посредников, которые станут лишним звеном

Поправки в закон разрешат передачу сигнала о пожаре и персоналом объекта и транслирующими организациями. А это в свою очередь лишает смысла идею автоматического вызова пожарных. Если сигналы будет принимать не пожарная часть, а коммерческая организация, которая в дальнейшем должна передавать сигнал пожарным, то речь идет о банальном посреднике, который будет требовать за свою работу деньги. Кроме того, сигнал о пожаре будет передаваться не напрямую, а с задержкой. А любой пожарный знает, что даже минута задержки может оказаться критичной, ведь люди гибнут от дыма уже в первые минуты пожара.

Спасение жизни людей при пожарах - это функция государства, а не коммерсантов, которые получают с социальных объектов плату за свои услуги, не неся при этом ответственности в случаях, когда сигнал не поступает в пожарную часть. Кроме того, что толку, если даже за гибель людей кого-то из таких коммерсантов посадят. Сгоревших-то все равно никто не вернет.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
После пожара в "Холдоми" на Сахалине начали проверять палаточные лагеря

И это, не говоря уже о том, что отказ от автоматической системы передачи данных о пожаре для соцобъектов обойдется дорого российскому бюджету. За истекшие 10 лет на оборудование, монтажные работы и техническое обслуживание этой системы было потрачено порядка 18 миллиардов рублей. Отмена требований существующей статьи 83 повлечет необязательность обслуживания уже оборудованных социальных объектов, система придет в негодность, а затраченные на оснащение средства федерального и местных бюджетов окажутся выброшенными на ветер.

Но главное - если отменить автоматический пожарный вызов, помощь людям, в том числе детям и пожилым, снова будет опаздывать. После 2015 года в России не было ни одного пожара с массовой гибелью людей на подведомственных государству социальных объектах. Так для чего хотят уничтожить действующую систему вызова пожарных в автоматическом режиме, которая уже спасла сотни тысяч жизней?

Власть Безопасность Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России