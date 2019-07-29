Поправки в пожарный техрегламент усложняют объявление тревоги

Поправок немного, но они серьезные. И начавшееся обсуждение уже показало, что среди них есть как минимум спорные моменты.
Например, часть 7 статьи 83 ФЗ № 123 регулирует схему передачи сигналов о возникновении пожара. Сейчас сигнал "пожар" должен передаваться в пожарную часть от датчика автоматически, т. е. напрямую без участия человека и каких-либо посредников.
Это позволяет исключить два самых слабых звена: сторожа на объекте, который нередко спит, и транслирующую сигнал коммерческую организацию, которая по законодательству ни за что не отвечает.
Поправки в закон разрешат передачу сигнала о пожаре и персоналом объекта и транслирующими организациями. А это в свою очередь лишает смысла идею автоматического вызова пожарных. Если сигналы будет принимать не пожарная часть, а коммерческая организация, которая в дальнейшем должна передавать сигнал пожарным, то речь идет о банальном посреднике, который будет требовать за свою работу деньги. Кроме того, сигнал о пожаре будет передаваться не напрямую, а с задержкой. А любой пожарный знает, что даже минута задержки может оказаться критичной, ведь люди гибнут от дыма уже в первые минуты пожара.
Спасение жизни людей при пожарах - это функция государства, а не коммерсантов, которые получают с социальных объектов плату за свои услуги, не неся при этом ответственности в случаях, когда сигнал не поступает в пожарную часть. Кроме того, что толку, если даже за гибель людей кого-то из таких коммерсантов посадят. Сгоревших-то все равно никто не вернет.
И это, не говоря уже о том, что отказ от автоматической системы передачи данных о пожаре для соцобъектов обойдется дорого российскому бюджету. За истекшие 10 лет на оборудование, монтажные работы и техническое обслуживание этой системы было потрачено порядка 18 миллиардов рублей. Отмена требований существующей статьи 83 повлечет необязательность обслуживания уже оборудованных социальных объектов, система придет в негодность, а затраченные на оснащение средства федерального и местных бюджетов окажутся выброшенными на ветер.
Но главное - если отменить автоматический пожарный вызов, помощь людям, в том числе детям и пожилым, снова будет опаздывать. После 2015 года в России не было ни одного пожара с массовой гибелью людей на подведомственных государству социальных объектах. Так для чего хотят уничтожить действующую систему вызова пожарных в автоматическом режиме, которая уже спасла сотни тысяч жизней?