Поправки в пожарный техрегламент усложняют объявление тревоги

Автоматическая передача сигнала о пожаре для социально значимых объектов может быть отменена. Это следует из поправок, которые предложено внести в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, более известный у специалистов как ФЗ № 123. Этот документ - один из ключевых в столь важной сфере, как пожарная охрана. На сайте regulation.gov.ru текст поправок к этому закону представлен для обсуждения.

Поправок немного, но они серьезные. И начавшееся обсуждение уже показало, что среди них есть как минимум спорные моменты.

Например, часть 7 статьи 83 ФЗ № 123 регулирует схему передачи сигналов о возникновении пожара. Сейчас сигнал "пожар" должен передаваться в пожарную часть от датчика автоматически, т. е. напрямую без участия человека и каких-либо посредников.

Это позволяет исключить два самых слабых звена: сторожа на объекте, который нередко спит, и транслирующую сигнал коммерческую организацию, которая по законодательству ни за что не отвечает.

Из закона предлагают убрать фразу "без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации". Это легализует деятельность посредников, которые станут лишним звеном

Поправки в закон разрешат передачу сигнала о пожаре и персоналом объекта и транслирующими организациями. А это в свою очередь лишает смысла идею автоматического вызова пожарных. Если сигналы будет принимать не пожарная часть, а коммерческая организация, которая в дальнейшем должна передавать сигнал пожарным, то речь идет о банальном посреднике, который будет требовать за свою работу деньги. Кроме того, сигнал о пожаре будет передаваться не напрямую, а с задержкой. А любой пожарный знает, что даже минута задержки может оказаться критичной, ведь люди гибнут от дыма уже в первые минуты пожара.

Спасение жизни людей при пожарах - это функция государства, а не коммерсантов, которые получают с социальных объектов плату за свои услуги, не неся при этом ответственности в случаях, когда сигнал не поступает в пожарную часть. Кроме того, что толку, если даже за гибель людей кого-то из таких коммерсантов посадят. Сгоревших-то все равно никто не вернет.

И это, не говоря уже о том, что отказ от автоматической системы передачи данных о пожаре для соцобъектов обойдется дорого российскому бюджету. За истекшие 10 лет на оборудование, монтажные работы и техническое обслуживание этой системы было потрачено порядка 18 миллиардов рублей. Отмена требований существующей статьи 83 повлечет необязательность обслуживания уже оборудованных социальных объектов, система придет в негодность, а затраченные на оснащение средства федерального и местных бюджетов окажутся выброшенными на ветер.

Но главное - если отменить автоматический пожарный вызов, помощь людям, в том числе детям и пожилым, снова будет опаздывать. После 2015 года в России не было ни одного пожара с массовой гибелью людей на подведомственных государству социальных объектах. Так для чего хотят уничтожить действующую систему вызова пожарных в автоматическом режиме, которая уже спасла сотни тысяч жизней?