Премьер Швеции не будет обсуждать с Трампом арест рэпера A$AP Rocky

Премьер-министр Швеции Стефан Левен не считает необходимым обсуждать с президентом США Дональдом Трампом задержание в Стокгольме за драку рэпера Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky. Об этом пишет газета Allehanda.

По словам Левена, шведская судебная система независима.

"Я горжусь существующей в Швеции правовой системой, в которой глава кабинета не может влиять на судебное разбирательство", - отметил премьер-министр, комментируя состоявшийся ранее телефонный разговор с американским президентом, попросившим освободить исполнителя под его личное поручительство.

"У меня нет причин вступать в диалог с Трампом по этому поводу", - подчеркнул Левен, добавив, что "не имеет значения, кто звонит или пишет в Twitter".

Напомним, A$AP Rocky был арестован 30 июня после драки, завязавшейся на музыкальном фестивале в Стокгольме. Шведская прокуратура выдвинула обвинения против него и двух других участников драки. Музыкант считает себя невиновным, по его словам, он только защищался. Первое слушание назначено на 30 июля.