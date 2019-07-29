Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей

Начало недели в администрации президента Беларуси обозреватели уже окрестили "кадровым понедельником". Александр Лукашенко в первой половине дня согласовал назначение Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", сообщает пресс-служба главы государства. Ранее 51-летний Дмитрий Корчик работал заместителем министра промышленности, курируя внешнеэкономические связи отрасли, отдел качества и сервисное обслуживание.

Лукашенко назвал БМЗ одним из флагманов промышленности, подчеркнув важность должности, на которую назначен замминистра промышленности. "Немало там было сделано. База есть, работать можно. Очень хотелось бы, чтобы результат был", - выразил убеждение президент. Кстати, местная печать констатирует, что в истекшем году БМЗ нарастил выручку на 32,7 процента, а чистая прибыль предприятия по итогам года составила 300 тысяч белорусских рублей.

Помощником президента - инспектором по Витебской области назначен 51-летний Анатолий Линевич. До назначения помощником главы государства новый инспектор региона страны работал председателем Копыльского райисполкома Минской области.

Назначены и новые заместители в двух отраслевых ведомствах Беларуси. Заместителем министра образования назначен Александр Кадлубай, а первым заместителем министра связи и информатизации - Сергей Нестерович.

На должность председателя правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" сегодня был согласован Александр Осмоловский, до настоящего времени занимавший пост начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервиса" Управления делами президента РБ.

"Должности, на которые вы назначаетесь, для страны очень важны", - кратко резюмировал глава государства во время назначений и согласований новых руководителей.