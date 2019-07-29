Президент Сербии поблагодарил народ РФ и президента Путину за поддержку

"Это оружие для превентивных действий против всякого, кто бы вздумал каким-либо образом угрожать Республике Сербии. Это важно - у нас нет захватнических планов, только те, как наилучшим образом защитить свою страну", - подчеркнул Александр Вучич.
Президента Сербии в рамках его визита в казарму "Мия Станимирович" в Нише, где находится командование сербских сухопутных сил, сопровождали министр обороны страны Александр Вулин и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"И это часть договора, который мы достигли с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще раз, господин Боцан-Харченко, спасибо Вам, спасибо президенту Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу за огромную помощь и поддержку сухопутным войскам Сербии, огромную поддержку нашим разведывательным подразделениям, которая укрепляет нашу боеготовность", - указал сербский лидер.
Он также добавил, что "мы эти машины получили в подарок от Российской Федерации и президента Путина".
"Я горд и счастлив, - поделился политик. - Спасибо братскому русскому народу и президенту Путину за поддержку, оказываемую Сербии".
Между тем глава Сербии выразил желание укреплять двустороннее военно-техническое сотрудничество. "Прибудет и то, что мы оплатили, и еще подарки. Мы оплатили четыре вертолета Ми-35 и еще три Ми-17. Это еще семь вертолетов к тому, что мы получили в предыдущий период", - рассказал Александр Вучич.
В свою очередь Александр Боцан-Харченко сообщил, что "Россия готова, и президент Путин сказал об этом, для развития военного и военно-технического сотрудничества с Сербией, исходя из того, что укрепление вооруженных сил и оперативных способностей представляет неотъемлемую часть суверенитета и территориальной целостности страны".