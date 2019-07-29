Президент Сербии поблагодарил народ РФ и президента Путину за поддержку

Президент Сербии Александр Вучич выразил в понедельник, 29 июля, огромную благодарность Российской Федерации и ее руководителю Владимиру Путину за 10 подаренных бронетранспортеров БРДМ-2, лично осмотрев на военной базе сербских сухопутных войск в Нише полученные из РФ в рамках военно-технической помощи машины. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

"Это оружие для превентивных действий против всякого, кто бы вздумал каким-либо образом угрожать Республике Сербии. Это важно - у нас нет захватнических планов, только те, как наилучшим образом защитить свою страну", - подчеркнул Александр Вучич.

Президента Сербии в рамках его визита в казарму "Мия Станимирович" в Нише, где находится командование сербских сухопутных сил, сопровождали министр обороны страны Александр Вулин и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"И это часть договора, который мы достигли с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще раз, господин Боцан-Харченко, спасибо Вам, спасибо президенту Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу за огромную помощь и поддержку сухопутным войскам Сербии, огромную поддержку нашим разведывательным подразделениям, которая укрепляет нашу боеготовность", - указал сербский лидер.

Он также добавил, что "мы эти машины получили в подарок от Российской Федерации и президента Путина".

"Я горд и счастлив, - поделился политик. - Спасибо братскому русскому народу и президенту Путину за поддержку, оказываемую Сербии".

Между тем глава Сербии выразил желание укреплять двустороннее военно-техническое сотрудничество. "Прибудет и то, что мы оплатили, и еще подарки. Мы оплатили четыре вертолета Ми-35 и еще три Ми-17. Это еще семь вертолетов к тому, что мы получили в предыдущий период", - рассказал Александр Вучич.

В свою очередь Александр Боцан-Харченко сообщил, что "Россия готова, и президент Путин сказал об этом, для развития военного и военно-технического сотрудничества с Сербией, исходя из того, что укрепление вооруженных сил и оперативных способностей представляет неотъемлемую часть суверенитета и территориальной целостности страны".