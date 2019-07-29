Новости

Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины 14:08
Фото: Джонни Депп пожаловался, что бывшая жена тушила об него сигареты 14:00
СК возбудил дело против авторитета Циркача 13:46
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам 13:41
В Мурманской области выпал снег 13:39
Украинская армия воздала почести эсэсовцам 13:29
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до 11 13:28
Футболист "Ливерпуля" оплатил строительство больницы и школы в Сенегале 13:22
Психосоматика: когда болезнь сложно распознать, но можно вылечить 13:18
Морская пехота провела показательный бой в Североморске 13:16
В Кузбассе мать заплатит 20 тысяч рублей за гибель двоих детей 13:15
В Москве запретили граффити-рекламу 13:15
Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit 13:15
СМИ: 44-летний Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом 13:10
Роналду может стать соседом Макгрегора 13:08
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником 12:59
Опубликовано видео нападения на Месси на Ибице 12:52
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку 12:50
Энтузиасты пройдут казачьим маршрутом до Енисейска 12:44
В США поезд столкнулся с автомобилем 12:35
"Король Лев" вновь возглавил российский прокат 12:35
В Байкальске из-за паводка возникла угроза коммунальным сетям 12:21
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 12:20
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы 12:14
Уральские ученые восстановят наскальные рисунки Игнатьевской пещеры 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 13:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Психосоматика: когда болезнь сложно распознать, но можно вылечить

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бывает так, что самочувствие оставляет желать лучшего, но врачи не знают, в чем дело: анализы-то хорошие. Возможно, в этом случае стоит задуматься о психосоматике недугов, рассказала aif.ru врач функциональной диагностики, терапевт Ирина Уфимцева.

Фото: iStock
Стоматологи назвали вредные для зубов напитки

По ее словам, психосоматическую природу имеют панические атаки. "Некоторые думают, что люди, которые ими страдают, просто симулируют свое состояние. Это не так. Пациенты на самом деле могут задыхаться, испытывать реальную боль, однако причиной является не заболевание, а стресс", - говорит она.

Если говорить упрощенно, механизм психосоматики такой. Человеку не удается решить стрессовую ситуацию или конфликт, поэтому тело принимает удар на себя: физические симптомы недомогания обычно более понятны для человека, нежели психические.

Психосоматические проблемы должен решать врач-психотерапевт. Есть два метода работы - медикаментозный и терапевтический. "В зоне риска чаще оказываются женщины, особенно жительницы мегаполисов, ведь наши гормоны в течение месяца меняются, мужчины в этом отношении более стабильны. Хотя, в последнее время есть тенденция к распространению проблемы и среди молодых мужчин, особенно офисных служащих, с напряженным графиком жизни, установкой на карьеру, правда, они реже обращаются за медицинской помощью", - рассказала врач.

Общество Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином
Киев намерен реформировать СБУ
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег