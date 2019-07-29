Психосоматика: когда болезнь сложно распознать, но можно вылечить

Бывает так, что самочувствие оставляет желать лучшего, но врачи не знают, в чем дело: анализы-то хорошие. Возможно, в этом случае стоит задуматься о психосоматике недугов, рассказала aif.ru врач функциональной диагностики, терапевт Ирина Уфимцева.

По ее словам, психосоматическую природу имеют панические атаки. "Некоторые думают, что люди, которые ими страдают, просто симулируют свое состояние. Это не так. Пациенты на самом деле могут задыхаться, испытывать реальную боль, однако причиной является не заболевание, а стресс", - говорит она.

Если говорить упрощенно, механизм психосоматики такой. Человеку не удается решить стрессовую ситуацию или конфликт, поэтому тело принимает удар на себя: физические симптомы недомогания обычно более понятны для человека, нежели психические.

Психосоматические проблемы должен решать врач-психотерапевт. Есть два метода работы - медикаментозный и терапевтический. "В зоне риска чаще оказываются женщины, особенно жительницы мегаполисов, ведь наши гормоны в течение месяца меняются, мужчины в этом отношении более стабильны. Хотя, в последнее время есть тенденция к распространению проблемы и среди молодых мужчин, особенно офисных служащих, с напряженным графиком жизни, установкой на карьеру, правда, они реже обращаются за медицинской помощью", - рассказала врач.