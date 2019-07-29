Президент России Владимир Путин поручил ФАС обратить особое внимание на рост тарифов в регионах России. "Слова и бумажки" об ограничении тарифов должны работать в реальной жизни, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой ФАС Игорем Артемьевым. В начале разговора президент указал ему на то, что люди продолжают жаловаться на рост тарифов. "Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней "Прямой линии", - это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание", - заявил Путин.

В ответ глава ФАС рассказал, что по ЖКХ уже вышло постановление правительства, которое запрещает устанавливать тарифы выше, чем установил кабмин. Поправки в Закон "Об электроэнергетике" также приняты Госдумой. "В тех случаях, когда тариф будет ниже экономически обоснованного, и нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, и мы будем нести перед вами полную ответственность за нашу деятельность", - пояснил Артемьев. Прошлое повышение тарифов в регионах России он объяснил наследием 90-х. По его словам, принятые тогда законы оставили 12 "дырок" в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно превышать установленные правительством индексы. Но сейчас, подытожил глава ФАС, благодаря поручениям президента и премьер-министра эта 20-летняя история завершена.

Владимир Путин не согласился с таким выводом. "Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на "Прямую линию", - отреагировал он на доклад Артемьева. Глава ФАС в свою очередь рассказал, что в Омске, откуда поступила жалоба, решение местных властей о повышение тарифов было принято до постановления правительства. "Оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и соответственно власти сейчас снижают этот тариф в два раза", - пояснил Артемьев. Путин еще раз подчеркнул, что люди должны видеть, как принимаемые решения работают в реальной жизни. "Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются", - призвал он.

В ходе встречи Путин также обсудил с главой ФАС реализацию нацпроектов. Президент согласился с позицией Артемьева, что нацпроекты должны реализоваться в конкурентной среде. "Майские указы, в которых мы говорим о национальных проектах, естественным образом нужно соединить с указом о развитии конкуренции в стране, поскольку национальные проекты в своих программных решениях ничего не говорят о конкуренции", - предложил Артемьев. По его словам, объединение нацпроектов и требований указа о развитии конкуренции позволило бы повысить эффективность использования средств. Глава ФАС обратил внимание на огромные деньги, которые идут в социальную сферу. Президент согласился, что без объединения нацпроектов и указа о развитии конкуренции все это может вылиться в повышение цен. "Поэтому председатель правительства распорядился ввести наших представителей в проектные комитеты, и мы насыщаем эти национальные проекты новеллами из вашего указа о развитии конкуренции", - рассказал Артемьев. Владимир Путин поддержал такую работу. "Хорошо, это очень важно. Согласен", - заявил он.

Люди должны видеть, как принимаемые решения работают в реальной жизни

Еще одной темой встречи стало обсуждение борьбы с картелями. Глава ФАС рассказал, что вред от ценовых картельных сговоров для российской экономики оценивается примерно в 2% ВВП. По его словам, больше всего распространены картели в фармацевтической сфере и дорожном строительстве. "Там сговариваются практически в 80-90 процентах государственных объявленных торгов", - сообщил Артемьев. Он рассказал, что новый закон по усилению борьбы с картелями, по всей видимости, будет принят уже осенью. Сейчас документ уже согласован со всеми органами исполнительной власти, сообщил глава ФАС. "Это большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике, с ним нужно неуклонно бороться, и новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее", - пояснил Артемьев. Президент заметил в ответ, что "надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни".