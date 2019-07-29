Итак, на выборах Рады Зеленский одержал новую и вполне сенсационную победу. Политологи, которые только что говорили "ох, какой слабый президент", теперь повторяют "ух, какой сильный президент". Модным стал совсем нежданный вопрос - не станет ли теперь Украина "Сверхпрезидентской", как большинство стран СНГ?

Горячо обсуждают и другое. Что вообще означает победа "Слуги народа"? Знак разочарования народа в "идеалах Майдана"? Или результат вполне конкретных ошибок Порошенко? Или до Украины докатилась общая популистская волна, на которой поднялся, скажем, тот же Трамп, а отчасти "политики Брекзита" в Англии? Все это смятение мыслей привело к тому, что в украинском обществе сложился новый пазл. А именно: "настоящие патриоты Украины" пламенно возненавидели Зеленского. Больше того. Вчера еще они не находили достаточно сильных слов, чтоб обругать Порошенко - а сегодня проснулись его ярыми сторонниками! Лишь бы "против Зеленского". Это, между прочим, проявилось в том, что на зарубежных избирательных участках (как водится, самые ярые патриоты страдают вдали от Родины), партия Порошенко показала наилучший результат - вровень со "Слугой народа". Но так как большинство украинцев все же живут на Украине, общий итог выборов столь же триумфальный для Зеленского, сколь разгромный для Порошенко.

Выборы на Украине можно считать достаточно адекватным зеркалом общественных настроений

Не претендую на знание тонкостей украинской политики. Но некоторые вещи вполне очевидны.

Выборы на Украине можно считать достаточно адекватным зеркалом общественных настроений. Безусловно, первое, что отвергает народ, - это "номенклатурные хряки" (не ругательство, а термин Д. Оруэлла из романа "Скотный двор"). Главный пафос сериала "Слуга народа" был направлен против них - и стрела попала в десятку. По-видимому, первая претензия народа к "народной Революции" (Майдан) состоит в том, что ничего не изменилось. Те же номенклатурные господа (минус Янукович и его узкий круг) остались господами, а "терпилы" - "терпилами". В этом смысле Революция-2013 - как положено - обманула тех, кто в ней участвовал. В ответ они произвели новую мирную революцию - "выборный Майдан". Состав депутатов Рады сменился радикально - как не бывало до сих пор ни на одних выборах.

Но что дальше сможет сделать Зеленский? Останется "в роли Голобородько" или - опять же, как почти всегда бывает - новые популисты просто сменят у кормушки прежних "слуг народа"? Во всяком случае, олигархическая Система получила щелчок. Лоббистские возможности прежних группировок переживают определенный кризис: раз для принятия решений в Раде не нужны больше коалиции, то и торговать мандатами становится труднее.

Важен и второй "урок Порошенко". В своей политике он не изобретал ноу-хау, играл как написано в любом учебнике. А именно: пытался перетащить недовольных пешек подальше от Короля, с социального поля ("е2") на национально-патриотическое ("е4"). Простая, надежная, во всем мире веками отработанная комбинация. Чем бедней, несправедливей дела внутри страны - тем страшней Внешний Враг, тем необходимей сплотиться (вокруг Главнокомандующего) против этого врага. Отсюда - русофобия, ставшая политической скрепой. Выработаны четкие вербальные коды для "нейролингвистического программирования" населения. Так Россия - это "Мордор", на Юго-Востоке "идет Война", Донбасс "оккупирован". Мелкие неточности - военных действий в Донбассе (бои регулярных соединений хотя бы в масштабе полка, атаки, столкновения, окружения, прорывы и т.д. - все то, что можно назвать "Войной") и близко нет, по крайней мере с 2015 г. - никого не смущали. Сакральное Слово сказано - посмей возразить! Так перестрелки - которые в Донбассе и правда время от времени идут, причем с жертвами с обеих сторон - превращаются в Войну. А уж "на войне - как на войне"! Все остальные проблемы должны отойти на второй план… Что ж, кому война - кому мать родна…

По всей Украине и особенно на Юго-Востоке - большинство народа устало от государственной русофобии

Но "партия Войны" разгромлена в выборной битве. Кстати, чем ближе к "району Военных действий" - тем меньше голосов получили "защитники Украины от оккупантов" и "борцы с Мордором", тем четче голосование против Порошенко. Причем в Донецкой и Луганской областях (их украинской части) голосовали даже не столько за "Слугу народа", сколько за прямо "пророссийские силы" (Медведчук-Бойко). Как же так? На переднем, так сказать, крае "Войны с оккупантами"…

Вывод очевидный, хоть и неприемлемый для украинских националистов. И по всей Украине, и особенно на Юго-Востоке - большинство народа устало от государственной русофобии и как минимум видит внутренние проблемы куда более жгучие, чем "Война с внешним врагом".

Но какой же все-таки МАНДАТ дало общество Зеленскому? Действительно ли Украина "переступила через Майдан", как она переступила через всех его лидеров? Не думаю. Общая идеология Майдана - стремление "жить как в Европе", а лучше просто в составе ЕС; подчеркивание своей национально-политической суверенности, независимости от России - это не "выдуманные", а органичные для украинского общества идеи. "Украина - не Россия" - слова Кучмы выражают реальные установки большинства. Того самого большинства, которое при этом устало от русофобии, демагогии, неравенства и лжи. И хочет оно "простых" вещей - снятия "военного напряжения", перехода к мирной повестке, "очеловечивания верхов", прекращения кричащего "разврата власти", приближения к "евронормам" социальной жизни. А вот КАК этого добиться - не знает. Мне кажется, что вот такой весьма общий мандат (кредит) и дан "Слуге Народа". Теперь надо "что-то делать".