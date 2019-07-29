Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны

Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, большинство из которых были расформированы во времена СССР, будут восстановлены в армии РФ. Об этом в интервью официальному печатному изданию Минобороны "Красная звезда" сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

По его словам, решение о расформировании указанных воинских подразделений в 1989 году принял генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Функции этих подразделений экс-министр обороны Анатолий Сердюков позднее передал на аутсорсинг гражданским компаниям.

"Очень важно в боевой обстановке иметь под рукой подразделения, способные быстро ввести в строй танк, допустим, потерявший на мине гусеничную ленту", - отметил генерал Колотовкин, обосновывая необходимость возрождения рембатов.

Он сообщил, что в нынешнем году во 2-й армии уже сформирован собственный ремонтный батальон. Кроме того, этим летом Вооруженные силы получили понтонный парк нового образца - он позволяет за час развернуть через водную преграду понтонный мост протяженностью 250 метров.

Генерал подчеркнул, что появление такого парка важно с точки зрения мобильности. "Ведь тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды", - отметил он.