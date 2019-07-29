Равшана Куркова: Сейчас вся Европа с таким лицом, как у меня

Санкт-Петербург несколько дней назад превратился в центр мировой телеиндустрии. Здесь во второй раз в России прошел этап голосования международной телевизионной премии Emmy International. Это как "Оскар", но в мире телевидения. Впервые премия пришла в Россию в прошлом году. Именно тогда известные продюсеры Вячеслав Муругов и Влад Ряшин - оба члены международной телеакадемии - впервые организовали этап голосования в нашей стране и привезли в Москву тех, кто создает самые популярные мировые телепрограммы и сериалы. Вместе с российскими коллегами они целый день смотрели новинки, чтобы вынести свой вердикт. А саму награду вручили в конце года. Кстати, тогда одну Emmy получил проект, имеющий отношение к нашей стране - речь о сериале "Семь секунд", в сюжетную основу которого лег фильм "Майор" Юрия Быкова.

В этом году голосование прошло в Санкт-Петербурге. Те жители Северной столицы, которые знали, что в эти дни в ней находятся создатели таких мировых сериальных хитов, как "Мастера секса", "Оставленные", "Жители Ист-Энда". "Касл-Рок" и других, гордились этим. А со стороны России в жюри вошли в основном молодые сценаристы, режиссеры, продюсеры, актеры. Почти все они принимают участие в известных международных проектах. Среди них - актриса Равшана Куркова, с которой поговорила обозреватель "РГ".

Равшана, не хотели ли бы вы попасть в гарем... в фильме "Белое солнце пустыни"? Потому что вы все время играете восточных женщин, и создается впечатление, что режиссеры эксплуатируют этот ваш образ.

Равшана Куркова: (Озадаченно). У меня только две роли восточных женщин из шестидесяти. В "Офицерах" я играла арабскую "хрупкую лань", влюбленную в героя Алексея Макарова. И узбечка Мавлюда в сериале "А у нас во дворе". А где я еще играю восточных женщин?

Я насчитала больше. Вы играли цыганку, испанку...Возможно не совсем восточные женщины, но этнический тип. И я посмотрела недавно в Театре Наций новый спектакль "Иранская конференция". Не отпирайтесь - там вы точно "свободная женщина Востока".

Равшана Куркова: Вот в театре да. Хотя у меня и там разные роли. Перед этим, например, играла Машу Троекурову в спектакле Максима Диденко "Черный русский", до этого - Монику и Сандру, в разных спектаклях Ивана Вырыпаева. Я считаю, что уже давно не привязана к типажу. Четыре роли, которые мы с вами насчитали на фоне шестидесяти ролей в принципе - это сравнение "притянуто за уши". Никто меня не эксплуатирует по этническому принципу.

Вы меня разубедили, так что про гарем больше не спрашиваю.

Равшана Куркова: Никакого гарема! И вообще сейчас вся Европа ходит с таким лицом, как у меня (смеется). И судя по тому, что все время пробуюсь в американские и британские проекты, для них я вообще русская.

Заметьте, вы сами подошли к международной теме. В этом году вас пригласили голосовать за проекты крупнейшей международной телевизионной премии Emmy International. Вы же не первый раз в жюри?

Равшана Куркова: В жизни - не первый. Но в Emmy впервые. В прошлом году я была в жюри конкурса дебютов на "Кинотавре". И в этом я здесь. Если сравнивать - контент разный, но и у нас есть достойные работы, и тоже прекрасно все организовано.

С кем из зарубежных коллег вы познакомились, работая здесь в жюри?

Равшана Куркова: Например, с бывшим президентом Emmy International Фредом Коэном. Он в свое время занимал высокий пост и в Netflix. На ужине мы разговорились про сериалы, и выяснилось потом, что я разговорилась с тем, с кем надо (смеется). Оказалось, что у нас схожи вкусы.

И какие из иностранных сериалов вам нравятся?

Равшана Куркова: "Острые козырьки", "Во все тяжкие", "Убивая Еву", "Очень странные дела" и другие. Выяснилось еще, что мы оба спокойно относимся к "Игре престолов", потому что оба не в восторге от игры главных героев. Мне, как актрисе, особенно важны актерские работы. И когда после третьего сезона я поняла, что артист который играет главную роль - Джона Сноу - будет ходить с одним и тем же выражением лица - "брови наверх", как я это называю, еще много сезонов - перестала смотреть. Вдохновляюсь сложными, тонкими и ювелирными актерскими работами, с широким профессиональным диапазоном. Дэниэлом Дэй-Льюисом, например. Или главными героями сериалов, с перечисления которых мы начали ответ на этот вопрос.

Я прочитала, что вы когда-то учились в специализированном лицее и серьезно занимались английским языком...

Равшана Куркова: Я до сих пор занимаюсь - у меня прекрасный педагог. И все фильмы и сериалы смотрю на английском без дубляжа. Много путешествую, чтобы иметь возможность практиковать язык. Сейчас у меня больше кинопроб на иностранные проекты и без знания языка никак - нужно молниеносно понимать, свободно говорить, иметь возможность импровизировать, не думая про текст.

У вас несколько крупных международных проектов. Например, "Балканский рубеж", "Хардкор", "Нуреев", "Эбигейл" - последний только готовится к выходу.

Равшана Куркова: В "Хардкоре" у меня эпизодическая роль - меньше пяти секунд экранного времени. Приехала к друзьям на съемочную площадку и "забежала в кадр" - я называю это так. "Балканский рубеж" сделан совместно с Сербией, но моя героиня говорит на русском языке. А вот в "Эбигейл" действительно на английском.

Вы работаете там в кадре с голливудской звездой Энди Марсаном?

Равшана Куркова: Нет, насколько мне известно, он работал только с Мартой Тимофеевой, Артемом Ткаченко и Тиной Далакишвили, которая играет главную роль.

О каких новых международных проектах с вашим участием можно уже говорить?

Равшана Куркова: Фильм режиссера Рэйфа Файнса "Нуреев. Белый ворон", сделанный при поддержки BBC и картина The Brave (в нашем прокате "Последний бросок") американского режиссера Уильяма Кауфмана. Впереди еще съемки в двух иностранных проектах - британском и немецком (осенью и весной), но пока они не начнутся - это все, что могу сказать.

Как вы считаете, побывав в жюри Emmy International - на сегодняшний день, какое значение для артиста, который снимается в кино и телепроектах, имеет международное сотрудничество?

Равшана Куркова: Это прекрасный и нужный опыт. Необходимо периодически себе усложнять задачу (даже если это просто языковой барьер), иначе как нам расти в своем деле? Кроме того, когда открыты границы и появляется возможность не только наблюдать за работой наших зарубежных коллег, но и принимать участие в творческом процессе, быть частью целого - это еще невероятно увлекательно и полезно.