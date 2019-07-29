Пассажиропоток пригородного железнодорожного сообщения в Московском регионе за последние годы вырос на 70 процентов и сегодня пригородными поездами пользуются до двух миллионов человек ежедневно. О том, как идет развитие глобальных транспортных проектов столицы, говорилось на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Подмосковья в Министерстве транспорта РФ.

Одним из этих проектов является строительство Московских центральных диаметров - сквозных железнодорожных линий, проходящих через столицу и крупнейшие города области. 1 августа на МЦД-1 "Одинцово - Лобня" на участке от Москвы до Одинцова вводится в эксплуатацию четвертый главный путь. И это позволит не только увеличить количество пригородных поездов на 17 процентов - со 139 до 163 пар в сутки, но и существенно сократить интервалы между поездами. "Это будет реальное тактовое движение на уровне метрополитена - 3,5 минуты", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что четвертый главный путь на участке от Москвы до Одинцова - это заключительный этап подготовки инфраструктуры для запуска движения по МЦД-1. Достраиваются дополнительные пути и на участке от Москвы до Мытищ на МЦД-2 "Нахабино - Подольск", где поезда будут ходить с тем же тактовым интервалом в 3,5 минуты. Движение по двум первым диаметрам планируется запустить уже в ноябре.

Будут, заявил Собянин, сокращены интервалы и в движении "Ласточек" по Московскому центральному кольцу. "МЦК стало настолько востребованным, что мы вынуждены реализовать следующий проект - переход на интервал в четыре минуты. При проектировании МЦК мы вообще не очень-то верили, что это технологически реализуемо. Сегодня видим: совместными усилиями это можно сделать в ближайшие месяцы", - сказал Сергей Собянин.

Московское центральное кольцо - совместный проект городского правительства и РЖД, в основе которого лежит состыковка станций МЦК с восемью радиальными направлениями железной дороги. В шести точках работы по состыковке уже завершены. Еще два пересадочных узла - у платформ Северянин на Ярославском направлении МДЖ и НАТИ на Октябрьской железной дороге находятся в завершающей стадии строительства.

Поезда на МЦД будут ходить с интервалом метро - каждые 3,5 минуты

"Московские центральные диаметры - это очень качественный и удобный проект для людей, - отметил в свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. - Он даст свой положительный эффект, как и вся наша совместная работа по общественному транспорт. Для Московской области главный результат - это количество построенных и строящихся путепроводов, учитывая то, что общественный и пригородный транспорт развивается. Реализуется большая федеральная программа, которая позволила нам разгрузить такие города, как Долгопрудный, Химки и Одинцово, осенью завершится строительство путепроводов в Балашихе и Реутове".

А в совокупности уже к 2023 году прогнозируемый пассажиропоток пригородных поездов столичного региона составит 3,7 миллиона человек ежедневно или 1,25 миллиарда - в год.