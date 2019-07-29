В субботу в Москве в съемной квартире был обнаружен труп 24-летней модели Екатерины Караглановой. В совершении преступления подозревают бывшего ухажера девушки. У Екатерины какое-то время были отношения с 32-летним бизнесменом, который нередко вывозил ее на отдых за рубеж. Но затем у модели появился новый, более зрелый (52 года) поклонник, с которым она также собралась за границу. По версии следствия, бывшему партнеру это не понравилось, а остановить экс-пассию он решил таким образом. Полиция ищет подозраваемого.

За последний месяц это уже третье громкое убийство молодой девушки в столичном регионе, совершенное на почве ревности. На прошлой неделе в подмосковном Раменском прямо посреди бела дня произошло убийство 25-летней Натальи Басовой. 38-летний Артем Шустов подошел к девушке, сидящей на лавочке, и после нескольких слов стал наносить ей удары ножом. Все это происходило на глазах у 5-летней дочери Натальи и других матерей с детьми. Убийцу задержали в тот же день. На первом же допросе он сознался, заявив, что убил девушку из ревности.

В середине июля уборщица отеля "Внуково-Вилладж" в одном из номеров обнаружила тело молодой девушки. Погибшей Альбине Мухаметзяновой было 23 года, она работала стюардессой. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний Никита Денин - приятель погибшей стюардессы. На допросе он также заявил, что совершил преступление на почве ревности.

Всех трех жертв объединяет не только возраст и внешняя привлекательность, но и стремление демонстрировать свою красоту и атрибуты лакшери-жизни в соцсетях, считают криминалисты

По словам криминалистов, подобные убийства - это веяние времени. Все три жертвы объединяет не только возраст и внешность, но и стремление демонстрировать свою красоту и атрибуты лакшери-жизни в соцсетях. Тем самым они дают повод для ревности мужчинам, которые считают их чем-то вроде своей собственности. Если раньше неадекватный мужчина мог вспылить, лишь встретив свою девушку с другим, то теперь ему достаточно взглянуть на ее свежие фото в Сети.