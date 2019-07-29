В Москве запретили граффити-рекламу

Столичные власти запретили граффити-рекламу на станах домов. Об этом сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы Москвы.

Соответствующее постановление выпустило столичное правительство. В течение двух недель с момента вступления в силу документа вся подобная реклама должна быть удалена заказчиком или исполнителем. Если этого не произойдет, власти уберут ее за счет бюджета. А потом взыщут деньги, потраченные на очистку стен.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, наибольшее число подобных рекламных "картин" находятся в пределах Садового кольца и бульваров. Чаще всего граффити занимает торцевую часть зданий на улицах Валовой, Садово-Спасской, Зубовском бульваре и других. К слову, за уходящий месяц было выявлено более 100 рекламных граффити.

К слову, помимо нанесения граффити-рекламы, запрещается писать на стенах домов призывы к противоправным действиям, к насилию и жестокости, порочащие честь и деловую репутацию физических или юридических лиц. Также запрещено наносить изображения сигарет, процессы курения, употребления алкоголя. Все изображения, наносимые на строения в городе, должны быть согласованы со столичными властями, а именно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы.