Благоустройство городских территорий в этом году в Москве идет по новой программе "Мой район". Напомню, идею ее создания подсказали москвичи, которые высказали пожелания, каким бы они хотели видеть свой район. В настоящее время программа затронула 200 кварталов города, первые 120 из которых сделаны к началу августа.

Обновленные территории на юго-западе и юге столицы осмотрел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков. В Коньково обновления коснулись территории площадью 45 гектаров по улице Профсоюзной. Там расположились 60 жилых домов, три школы, 2 детсада, дом культуры. Раньше на всю эту площадь было всего 5 детских и спортивных площадок, а после реконструкции их стало 17, плюс сквер. У панельных 9-этажных домов, площадка, например, больше похожа на большого робота - монстра с многочисленными горками и переходами. "Высадился" этот гигант на покрытии из искусственной травы. Как оказалось, против резинового покрытия здесь выступили жители. Дальше по ходу движения, в глубине района, можно увидеть еще одну площадку - с прорезиненным покрытием и с городком в виде замка. Затем сквер и большая спортивная площадка, также оборудованная также по просьбе жителей.

- Программа "Мой район" позволяет комплексно подойти к реконструкции территории, одновременно выполнить большой объем работ. Не только построить детские и спортивные площадки, но и завершить недостроенные объекты, озеленить территорию, отмыть и почистить стены домов, заменить асфальт и освещение, разбить скверы, - рассказал Петр Бирюков. - Все пожелания жителей мы учитываем. Например, во время обсуждения реконструкции Капотни архитекторы и дизайнеры выступали за яркие фасады домов - синий, желтый. Но жители выбрали из предложенного списка нейтральные оттенки - чтобы комфортно было здесь жить, работать и отдыхать. К их мнению коммунальщики прислушались.

По словам чиновника, всего в этом году в рамках программы "Мой район" в городе будут отремонтированы и благоустроены около трех тысяч дворов, 120 объектов транспорта, 225 улиц, где изменится геометрия и не станет подтоплений во время сильного дождя или снегопада. Кроме того, на 855 улицах уберут под землю провода, чтобы они не портили облика города. Заменят асфальт на 1,2 тысячи улиц, что больше, чем в прошлые годы, на 35%. Большая часть работ по благоустройству помимо Капотни, сейчас идет в Ясеневе, Лианозове, Южном Бутове, Бирюлево Восточном, Зеленограде... "Наша позиция выйти дальше за пределы Садового кольца, поэтому в этом году 70% территорий благоустраиваем на окраинах по единым стандартам с центром Москвы", - продолжал Петр Бирюков.

Все работы по благоустройству этого года в городе планируется завершить к ноябрю. План на будущий год пока составляется. Но как заверил Петр Бирюков, к 2023 году ни один район Москвы не останется неохваченным программой.