Как Москва готовится к концерту Rammstein

Редко такое случается: уже с раннего утра возле "Лужников" полностью закрыто парковочное пространство. А за несколько часов до начала концерта Rammstein прекращена продажа алкоголя во всех торговых точках, находящихся около метро "Спортивная", ближайшей (как и станция "Воробьевы горы") к БСА "Лужники", где и выступят мировые звезды идастриал-метала.

В нынешнем Europe Stadium-туре Rammstein используют небывалое прежде количество аудиоаппаратуры, технических и пиротехнических средств, и парковочные места потребовались как раз для проведения этого масштабного рок-концерта. Необходимо и дежурство рядом пожарных машин, а также бригад скорой помощи.

Среди многочисленных трейлеров, которые уже разгружены и стоят как раз на этом парковочном пространстве, есть и тот большой грузовик, который перевозит фирменный спецэффект нынешнего тура в поддержку нового, безымянного альбома - гигантскую спичку весом в полторы тонны. Ту самую, что изображена и на белой обложке нового диска.

Теперь она тоже смонтирована и помещена на то место в сценическом пространстве БСА "Лужники", которое ей и наметили режиссеры шоу Rammstein.

Кстати, из-за сложности монтажа сцены и ее многопланового технического оснащения, музыканты и их техперсонал даже прибыли в столицу заранее, за два дня до концерта.

- Мы пока не знаем, во сколько состоится sound-check и будет ли он вообще, - рассказали обозревателю "РГ" в компании T.C.I., являющейся организатором российской части европейского тура Rammstein. Очевидно, они справедливо опасаются, что настройка звука вызовет небывалый ажиотаж у массы поклонников, которые постараются собраться как можно ближе к БСА "Лужники", чтобы послушать любимую музыку. Ну, или займут места на балконах ближайших домов - Хамовнического Вала или улицы Усачева.

К слову, все билеты на концерт Rammstein проданы еще за две недели до концерта, хотя и стоили недешево: от 8 до 55 тысяч рублей.

Напомним

С 22.00 и до окончания концерта будет перекрыто движение на соседних улицах. Нельзя будет проехать по Проектируемому проезду №2309 от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-я Фрунзенская, а также по улице Десятилетия Октября и от улицы Усачева до улицы Доватора. Также перекроют проезд по 3-й Фрунзенской от улицы Доватора до улицы Ефремова, и улице Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая.

Зато созданы дополнительные удобства для тех зрителей, которые приедут на концерт на общественном транспорте.

Ради них на МЦК (Московском центральном кольце) будут сокращены интервалы движения поездов, и с 15.30 до 01.00 составы "Ласточка" будут ходить каждые 5 минут (хотя в остальные часы время ожидания в два раза больше).

Кстати

Концерт Rammstein должен начаться в 19.30. Поэтому изменения в режиме работы МЦК придутся кстати: после шоу все должны иметь возможность уехать домой.