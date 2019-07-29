Названы 10 самых дорогих "однушек" Подмосковья

Эксперты ЦИАН нашли самые дорогие "однушки" в новостройках Московской области. Половина вошедших в топ-10 квартир расположена в Химках. Еще три находятся в Одинцовском городском округе, остальные - в Красногорске и Балашихе.

Самая дорогая однокомнатная квартира - за 10,8 млн рублей - расположена в жилом комплексе в Химках. "Однушка" площадью 56,9 кв. м находится в ЖК "Олимпийская ривьера Новогорск".

Вторую строчку заняла квартира площадью 56,4 кв. м за 10,7 млн рублей. Она расположена в ЖК "Олимпийская деревня Новогорск. Квартиры". Отмечается, что во дворе есть открытый бассейн.

На третьей строчке - "однушка" в ЖК Sky Skolkovo на пресечении Можайского шоссе и МКАД за 9,17 млн рублей. Площадь квартиры - 67,7 кв. м.

Четвертое место у квартиры за 9,11 млн рублей в жилом комплексе "Олимпийская деревня Новогорск. Курорт". В доме на берегу реки Сходня можно за эту сумму приобрести квартиру площадью 46,8 кв. м.

Топ-5 замыкает еще один химкинский проект - жилой комплекс "На Ленинском проспекте". В новостройке самая дорогая однокомнатная квартира обойдется в 8,79 млн рублей. Ее площадь составляет 55,3 кв. м.

В жилом комплексе "Резиденции Сколково" самая дорогая "однушка" за 8,31 млн рублей будет меньше - 47,5 кв. м, но намного функциональнее: в квартире предусмотрены спальня площадью 15,1 кв. м, объединенная зона кухни-гостиной (18,5 кв. м) и трехметровая гардеробная.

На седьмой строчке находится химкинский ЖК "Маяк". За 8,1 млн рублей в этом проекте продается "однушка" площадью 55,7 "квадратов". Несмотря на внушительный для однокомнатной квартиры метраж, она имеет не самую удачную планировку - почти 14 кв. м "съедаются" прихожей и длинным коридором.

Восьмое место у жилого комплекса "Митино Парк", где самая дорогая "однушка" стоит 7,83 млн рублей. Это самый маленький лот в топ-10, площадь которого составляет 42,2 кв. м.

На позиции ниже идет жилой комплекс "UP-квартал Сколковский". Здесь максимум составляет 7,71 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 56,7 кв. м с предчистовой отделкой от застройщика.

Закрывает рейтинг жилых комплексов Подмосковья с самыми дорогими однокомнатными квартирами - проект "Новогиреевский". Самая дорогая "однушка" там стоит 7,65 млн рублей. Это самый большой лот в топ-10, площадь которого составляет 85,9 кв. м. При этом квартира двухуровневая: первый этаж занимает кухня-гостиная, а на втором располагаются спальня и терраса.