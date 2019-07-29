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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парни из нашего города

Росгвардейцы, получившие ожоги глаз на митинге в Москве, вернулись в строй
Текст: Михаил Фалалеев
Двое росгвардейцев, получивших ожоги роговицы глаза от распыления перцового баллончика во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля, снова на службе. Корреспондент "РГ" получил эксклюзивную информацию об этих парнях. Разумеется, не всю. Многие личные данные о бойцах спецназа и об их семьях - закрытые, как и их лица. Тем не менее, неординарность этих ребят - очевидна, не взирая на завесу секретности.

Младший сержант Евгений, 1992 года рождения, служит по контракту. У него высшее образование - инженер-строитель. Кроме того, он работал судьей в федерации хоккея, судил неоднократно даже матчи МХЛ.

Рядовой Кирилл, 2000 года рождения, родом с Урала. Он - солдат-срочник, на военной службе - 9 месяцев. Мог бы попасть на флот, в стройбат или в охрану военного аэродрома, стать танкистом, связистом или штабным писарем. Но в военкомате решили: отправить в Росгвардию. Кирилл - участник и победитель многих областных соревнований по боксу. А в 2015 году стал лауреатом областного конкурса юных управленцев "Юный глава и его команда". И, опять же, неожиданное хобби - читает рэп, пишет тексты собственных песен. Перцовый газ ему брызнули в глаза, наверное, такие же незаурядные, продвинутые и креативные ребята.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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Напомним, что военнослужащие Росгвардии вместе с полицейскими стояли в оцеплении на Тверской улице, когда участники несанкционированной акции, а по сути - провокаторы - распылили слезоточивый газ. Так получилось, что ядовитая струя попала в глаза двум росгвардейцам - младшему сержанту Евгению и рядовому Кириллу. Кстати, могли пострадать и окружающие граждане. Внезапное дуновение ветра могло направить отраву в кого угодно. Бойцам повезло - им вовремя оказали медицинскую помощь, промыли глаза, дали передохнуть. И они вернулись к исполнению служебных обязанностей, когда этот митинг еще продолжался.

Самое здесь главное - они не ввязались в драку с провокаторами и удержали от этого своих товарищей. А такое желание было бы вполне естественным. То есть, благодаря мудрости и мужеству этих бойцов была сорвана вполне очевидная попытка устроить побоище, представить "городу и миру" последующих пострадавших. Возможно, у кого-то из участников акции был план спровоцировать бойцов на жесткое столкновение. Возможно, тот, кто напал на гвардейцев, просто плохо просчитал последствия своих действий. Но, так или иначе, именно выдержка и мужество гвардейцев позволили избежать серьезных последствий.

Тем временем

Щербинский суд Москвы постановил отправить на 10 суток под административный арест председателя Совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Ему вменяется организация несанкционированной акции, прошедшей 27 июля на Трубной площади. Яшин признан виновным в "нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга". В понедельник под административный арест был отправлен и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас. Он был арестован на 7 суток. Ему вменили участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Было возбуждено дело в отношении одного из участников субботней несанкционированной акции. Хулиган швырнул в сотрудников спецподразделения Росгвардии мусорный бак. "Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", - сообщает ТАСС.

Подготовил Иван Петров.

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