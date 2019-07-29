Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода

Главная неприятная новость недели - это похолодание, которое начнется с северных областей России.

Частично похолодает на северо-западе. Резко ослабеет жара на севере Приволжского федерального округа. Примерно на пять градусов похолодает на средней Волге. В Москве и центральных областях температура по сравнению с концом прошлый недели понизится на 8-10 градусов.

- Это - не ультраполярное, а полярное вторжение - распространение арктического воздуха в тыловой части обширного и мощного циклона, который установится над Уралом. Поэтому всю неделю в центральных областях погода будет напоминать осеннюю. Немного потеплеет только к следующим выходным, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик напомнила, что декада с конца июля и в начале августа - самая жаркая часть лета, но в этом году вся жара достается Западной Европе. "К сожалению, уральский циклон гонит к нам холод. Вот такие глобальные волны. И пока не изменится циркуляция воздуха с запада на восток и к нам не придет теплый поток, будет прохладно", - уточнила Паршина.

Уже в понедельник температура воздуха в российской столице понизится до плюс 14-16 градусов, 30 и 31 июля днем 11-16 градусов. С такой же прохладной погоды начнется и август. Второго августа немного потеплеет - до плюс 19 в дневные часы, 3 и 4 августа столбики термометров могут подняться до плюс 21 градуса.

В Мурманской области - на севере - неделя начнется с серьезной непогоды - с дождей и понижения температуры всего до 7-12 градусов в дневные часы. 30 июля в центре и на северо-западе понижение температуры будет сопровождаться дождями и порывистым ветром.

В Омской области 29 июля ожидаются дождь и гроза. Много дождей на юге Дальнего Востока. 29 и 30 июля очень сильные осадки ожидаются в Хабаровском крае. В Амурской области и Хабаровском крае продолжается подъем уровня воды на малых реках.Сильные дожди пройдут в Свердловской области и Пермском крае. Из Иркутской области дожди перемещаются в Забайкальский край.

Где жара, так это на юге - на Черноморском побережье и в Краснодарском крае до плюс 33 градусов. Немного прохладнее - до плюс 27-ми - в предгорьях Северного Кавказа.