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29.07.2019 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках

Этим летом в Москве открылись 46 так называемых летних поликлиник. Главные их преимущества - удобное место положения и отсутствие записи. Все они находятся в зонах отдыха - чтобы москвичи могли пройти обследование прямо во время прогулки, не выделяя на диспансеризацию отдельный день. Чем еще хороши павильоны "Здоровая Москва", в интервью "Вечерней Москве" рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, эти медучреждения рассчитаны в первую очередь на работающую категорию населения, которой сложно выбраться к врачу из-за занятости:

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"Основной контингент посетителей поликлиник традиционно составляют пенсионеры и мамы с маленькими детьми. А многие работающие москвичи, особенно мужчины среднего возраста, до поликлиник просто не доходят. Не имеют времени, не любят, не хотят. На диспансеризацию их никаким калачом не заманишь. В результате люди оказываются у врача, когда что-то заболит уже серьезно. А ведь гораздо лучше один грамм профилактики, чем килограмм лечения. Если уж невозможно привлечь средний возраст в обычные поликлиники, мы решили летом открыть медицинские павильоны в парках, где люди отдыхают. Пусть заодно и проверят здоровье", - рассказал Собянин.

Для прохождения обследования достаточно предъявить удостоверение личности. Подойдет как паспорт, так и водительские права. В случае если вы не прикреплены к поликлинике, нужно захватить с собой полис ОМС, и вас прикрепят на месте. В павильоне потребуется заполнить анкету, после чего сотрудники сформируют маршрутный лист и пригласят к врачу.

В обследование, которое не займет больше часа, входит сдача анализа крови более чем по 20 показателям, экспресс-анализы на сахар и холестерин, снятие электрокардиограммы, измерение артериального и внутриглазного давления и многое другое. Врач также сможет рассчитать индекс массы тела для выяснения наличия лишнего веса.

Собянин поручил расширить перечень обследований в павильонах "Здоровая Москва"

Все показатели будут внесены в личную электронную карту пациента. При выявлении какой бы то ни было патологии открывается запись к врачу-специалисту поликлиники без предварительного посещения терапевта. Записаться можно прямо в летнем павильоне.

Проект "Здоровая Москва" был запущен 3 июня 2019 года, и, по словам Собянина, больше чем за месяц в рамках этой программы обследовались 150 тысяч москвичей. Примерно каждый десятый получил направление на углубленные исследования. В 3,5 тысячи случаев были обнаружены болезни, о которых люди даже не догадывались.

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