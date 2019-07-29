Минкомсвязь рассчитывает на три года раньше заявленных сроков подключить к высокоскоростному интернету все социально значимые объекты в стране. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).

Благодаря этой программе высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные районы, где раньше его не было. "Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024-го, как поручал президент", - рассказал Константин Носков. Таким образом, задача, по его словам, будет выполнена в более короткие сроки.

Подключение к интернету социально значимых объектов идет в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". В списке школы и учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Всего планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов.

В 2019 году доступ к сети получат 26 тысяч объектов. Еще 32 тысячи - в 2020-м и 42 тысячи - в 2021-м.

На эти цели заложено более 140 миллиардов, напомнил Константин Носков. Из них порядка 90 миллиардов удастся сэкономить благодаря конкуренции, уточнил министр. В каждом регионе для выбора подрядчиков сейчас проводятся конкурсы, тогда как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.

Конкурсные процедуры в первых 14 субъектах - во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Псковской и Томской областях, в республиках Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Карелия, в Камчатском крае - позволили снизить начальные цены контрактов в среднем более чем вдвое. Максимальное же снижение зафиксировали в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях - на 80-81,5 процента.

Кроме того, переход на новые принципы отбора исполнителей государственного заказа позволил заметно расширить список компаний, участвующих в подключении социально значимых объектов к интернету. В их число вошли региональные операторы.

Согласно конкурсной документации, компания, взявшая на себя обязательства по подключению социально значимых объектов к интернету, обязана обеспечить доступ к узлу связи всем желающим. Это значит, что возможность пользоваться высокоскоростным интернетом получают не только школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и отделения полиции, но и граждане. В числе требований к исполнителям контракта помимо прокладки кабеля также услуги по передаче данных (они должны обеспечить доступ в интернет "под ключ").

Интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов.

Сотрудничество

Россия - Беларусь: отмена роуминга

Россия и Беларусь пока не договорились о параметрах отмены роуминга между двумя странами. Это основная причина того, что он продолжает действовать, рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Долго ведем переговоры, но пока не могу порадовать результатами. В какой-то момент - полгода назад - мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются, и мы пока не можем прийти к общему знаменателю", - сказал министр.

По его словам, позиции отличаются прежде всего в представлении о том, что такое отсутствие роуминга. "В нашем понимании - это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", - пояснил глава Минкомсвязи.

Переговоры об отмене роуминга между двумя странами идут не первый год. В июне 2017-го вопрос обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси. Очередную попытку прийти к совместному решению стороны предпримут 2 августа этого года в Полоцке.