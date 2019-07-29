Новости

Порошенко отказался от госохраны и уехал отдыхать в Турцию 20:04
В Сочи два человека разбились на гидроцикле 20:02
Найден "город великанов", в котором родился Голиаф 19:57
Стало известно, когда Инну Чурикову выпишут из больницы 19:46
В Бурятии из-за дождей ввели режим ЧС 19:38
Суд: Имущество экс-главы Серпуховского района перейдет в доход государства 19:37
В России выросли объемы жилищного строительства 19:24
В Ленобласти возбудили дело по факту гибели пяти человек в ДТП 18:52
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 18:50
В калужском детсаду после массового отравления нашли кишечную палочку 18:49
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения 18:47
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ 18:45
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в "Городе мертвых" 18:42
Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием 18:32
Тайна озера на дне кратера вулкана в Антарктиде раскрыта спустя 30 лет 18:18
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве 18:13
На Ставрополье загорелся цех по производству шуб 18:12
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
Археологи изучат загадочное городище в Арктике 17:44
Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру 17:27
Василевский продлил контракт с "Тампа-Бэй" на 8 лет 17:07
При пожаре на заводе в Свердловской области погибла женщина 17:06
"Спартак" попросил Генпрокуратуру провести проверку инцидента в Ростове 17:04
Собянин: Почти 150 тысяч москвичей обследовались в летних поликлиниках 17:03
В Петербурге завели дело об убийстве экс-чемпиона РФ по кикбоксингу 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 19:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Код доступа

До конца 2021 года акушерские пункты, пожарные части, полицию подключат к интернету
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
Минкомсвязь рассчитывает на три года раньше заявленных сроков подключить к высокоскоростному интернету все социально значимые объекты в стране. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Благодаря этой программе высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные районы, где раньше его не было. "Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024-го, как поручал президент", - рассказал Константин Носков. Таким образом, задача, по его словам, будет выполнена в более короткие сроки.

Подключение к интернету социально значимых объектов идет в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". В списке школы и учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Носков высказался против законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Всего планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов.

В 2019 году доступ к сети получат 26 тысяч объектов. Еще 32 тысячи - в 2020-м и 42 тысячи - в 2021-м.

На эти цели заложено более 140 миллиардов, напомнил Константин Носков. Из них порядка 90 миллиардов удастся сэкономить благодаря конкуренции, уточнил министр. В каждом регионе для выбора подрядчиков сейчас проводятся конкурсы, тогда как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.

Конкурсные процедуры в первых 14 субъектах - во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Псковской и Томской областях, в республиках Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Карелия, в Камчатском крае - позволили снизить начальные цены контрактов в среднем более чем вдвое. Максимальное же снижение зафиксировали в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях - на 80-81,5 процента.

Швыдкой: На наших глазах заканчивается существование эфирного телевидения

Кроме того, переход на новые принципы отбора исполнителей государственного заказа позволил заметно расширить список компаний, участвующих в подключении социально значимых объектов к интернету. В их число вошли региональные операторы.

Согласно конкурсной документации, компания, взявшая на себя обязательства по подключению социально значимых объектов к интернету, обязана обеспечить доступ к узлу связи всем желающим. Это значит, что возможность пользоваться высокоскоростным интернетом получают не только школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и отделения полиции, но и граждане. В числе требований к исполнителям контракта помимо прокладки кабеля также услуги по передаче данных (они должны обеспечить доступ в интернет "под ключ").

Интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов.

Сотрудничество

Россия - Беларусь: отмена роуминга

Россия и Беларусь пока не договорились о параметрах отмены роуминга между двумя странами. Это основная причина того, что он продолжает действовать, рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Долго ведем переговоры, но пока не могу порадовать результатами. В какой-то момент - полгода назад - мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются, и мы пока не можем прийти к общему знаменателю", - сказал министр.

По его словам, позиции отличаются прежде всего в представлении о том, что такое отсутствие роуминга. "В нашем понимании - это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", - пояснил глава Минкомсвязи.

Переговоры об отмене роуминга между двумя странами идут не первый год. В июне 2017-го вопрос обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси. Очередную попытку прийти к совместному решению стороны предпримут 2 августа этого года в Полоцке.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Калужская область ЦФО Костромская область ЦФО Липецкая область Национальные проекты 2019-2024
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Эксперты оценили идею ввести запрет на анонимные онлайн-платежи
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России