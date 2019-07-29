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29.07.2019 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд: Имущество экс-главы Серпуховского района перейдет в доход государства

Имущество фигурантов уголовного дела о мошенничестве, в том числе бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, на общую сумму 10 млрд рублей будет передано в доход государства. Московский областной суд признал законным решение Красногорского суда Подмосковья, который удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Суд потребовал изъять более 670 объектов недвижимости по делу Шестуна

"Решение Красногорского суда Московской области признано законным и вступило в силу", - передает ТАСС решение облсуда.

Напомним, что речь идет об иске к самому экс-главе района и еще 35 соответчикам. В иске фигурируют около 700 объектов недвижимости, автомобили, мотоциклы, речной транспорт, а также найденные по месту жительства Шестуна элитные часы.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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