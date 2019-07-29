Суд: Имущество экс-главы Серпуховского района перейдет в доход государства

Имущество фигурантов уголовного дела о мошенничестве, в том числе бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, на общую сумму 10 млрд рублей будет передано в доход государства. Московский областной суд признал законным решение Красногорского суда Подмосковья, который удовлетворил иск Генпрокуратуры.

"Решение Красногорского суда Московской области признано законным и вступило в силу", - передает ТАСС решение облсуда.

Напомним, что речь идет об иске к самому экс-главе района и еще 35 соответчикам. В иске фигурируют около 700 объектов недвижимости, автомобили, мотоциклы, речной транспорт, а также найденные по месту жительства Шестуна элитные часы.