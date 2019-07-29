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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве потеплеет к выходным

Текст: Ирина Огилько
Фото: Иван Новиков-Двинский/ТАСС Фото: Иван Новиков-Двинский/ТАСС
Фото: Иван Новиков-Двинский/ТАСС

После кратковременной осени в столицу вернется нормальная для августа погода. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области.

По данным метеоролога, в понедельник, будет прохладно - около +18..+20 градусов и ветрено. Атмосферное давление будет нестабильным. Это симптомы приближающегося изменения погодной картины - похолодания.

Фото: iStock
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- Вторник и среда станут самыми холодными днями недели, - рассказала "РГ" Татьяна Позднякова. - Максимально воздух прогреваться будет до +13...+15 градусов, в ночные часы не ниже +7. Такая погода более характерна в средней полосе России для середины сентября, чем для макушки лета.

Связано похолодание с вторжением холодных воздушных масс с берегов Карского моря. Продержится похолодание до четверга включительно, 2-3 августа начнется постепенное потепление, и к выходным на термометрах будет около +20...+22 градусов днем, ночью не ниже +15. Такая погода вполне характерна для августа средней полосы России.

Метеоролог отметила, что об осадках говорить сложно, прогнозы разные, но метеорасчеты не исключают, что вместе с теплом начнутся и ливни. В другие дни, если осадки и будут, то они ожидаются незначительными.

Кстати

Максимальный рекорд 29 июля был зарегистрирован в 2010 году, когда воздух прогрелся до +38,2. А в 1916 году термометры показали +5,6.

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