В Москве пресекли деятельность лже-врача, делавшего незаконные аборты

Новости

Нижегородский мотогонщик взял серебро на Supermoto European Championship 15:42
Видео: как обеспечивают пожарную безопасность в самом большом в Европе океанариуме 15:42
Новый закон о борьбе с картелями может быть принят этой осенью 15:38
В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию 15:30
Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей 15:30
Главную базу Северного флота защитит "Панцирь-С" 15:29
В Уфе пассажирский автобус врезался в электроопору 15:08
Начался серийный выпуск истребителя пятого поколения Су-57 15:05
В Уфе экс-полицейские не признали вины в изнасиловании коллеги 15:02
Лукашенко призвал уделять особое внимание развитию сельского хозяйства 15:00
УАЗ "Патриот" с "автоматом": стали известны цены 15:00
Под Новосибирском спасли людей с дрейфующего катера 14:58
Уникальный бронекатер времен войны станет памятником в Волгограде 14:56
Под Анапой турист попал в ловушку на песчаном склоне 14:48
В Красноярском крае для тушения лесных пожаров усилили группировку МЧС 14:46
В парке Майкопа обнаружено тело новорожденного ребенка 14:43
Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева 14:41
УАЗ представил "Патриот" с "автоматом" 14:41
В Совфеде оценили перспективы вторжения Украины в Россию 14:35
Травматолог-ортопед развеял миф об опасности спорта при плоскостопии 14:35
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны 14:28
В больнице скончалась пятая пострадавшая в ДТП в Ленобласти 14:27
Disney установил очередной рекорд "всех времен и народов" 14:25
Фанат Земфиры разбил ее Mercedes 14:17
Генштаб РФ: США грабят нефтяные объекты Сирии 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пресекли деятельность лже-врача, делавшего незаконные аборты

Текст: Ирина Невинная
Закрыта частная клиника в центре Москвы, в которой пациенткам незаконно проводились аборты на поздних сроках. Прерывание беременности проводил "доктор", не имевший врачебного диплома - как оказалось, экономист по образованию. Против него заведено уголовное дело, об этом сообщили в Росздравнадзоре.

Жалоба от пострадавшей пациентки на действия персонала "Евроклиник" поступила в территориальное подразделение федеральной службы по Москве и Московской области в марте. Речь шла о причинении тяжкого вреда жизни и здоровью. Выездные проверки, к которым подключились правоохранительные органы, показали: в клинике действительно выполняли медикаментозное прерывание беременности, причем делали это отнюдь не врачи, а, как сообщили в Росздравнадзоре, "лица, не имеющие медицинского образования".

Фото: iStock
Станут ли аборты в России платными

Медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием женщинам, включая пациенток, чей срок беременности превышал 12 недель, а также несовершеннолетних, без предварительной диагностики. "Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению", - приводятся подробности в сообщении федеральной службы.

В итоге, клинику закрыли, а лже-доктор, проводивший нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям 123 и 238 УК РФ.

Росздравнадзор рекомендует пациенткам, пострадавшим от действий мошенников, проводивших аборты в помещении "Евроклиник" (Москва, 3-я Тверская-Ямская, 21/23), обратиться с заявлением в следственный отдел Следственного комитета по Тверскому району или Москве или в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Происшествия Преступления Криминал Общество Здоровье Правительство Минздрав Росздравнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий