В Москве пресекли деятельность лже-врача, делавшего незаконные аборты

Закрыта частная клиника в центре Москвы, в которой пациенткам незаконно проводились аборты на поздних сроках. Прерывание беременности проводил "доктор", не имевший врачебного диплома - как оказалось, экономист по образованию. Против него заведено уголовное дело, об этом сообщили в Росздравнадзоре.

Жалоба от пострадавшей пациентки на действия персонала "Евроклиник" поступила в территориальное подразделение федеральной службы по Москве и Московской области в марте. Речь шла о причинении тяжкого вреда жизни и здоровью. Выездные проверки, к которым подключились правоохранительные органы, показали: в клинике действительно выполняли медикаментозное прерывание беременности, причем делали это отнюдь не врачи, а, как сообщили в Росздравнадзоре, "лица, не имеющие медицинского образования".

Медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием женщинам, включая пациенток, чей срок беременности превышал 12 недель, а также несовершеннолетних, без предварительной диагностики. "Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению", - приводятся подробности в сообщении федеральной службы.

В итоге, клинику закрыли, а лже-доктор, проводивший нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям 123 и 238 УК РФ.

Росздравнадзор рекомендует пациенткам, пострадавшим от действий мошенников, проводивших аборты в помещении "Евроклиник" (Москва, 3-я Тверская-Ямская, 21/23), обратиться с заявлением в следственный отдел Следственного комитета по Тверскому району или Москве или в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области.