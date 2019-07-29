Реверсивный инжиниринг и "интернет вещей", информационная безопасность, технический английский, полимеханика и компьютерная математика... Все это будет доступно ученикам новой IT-школы: с первого сентября она заработает на базе Московского центра технологической модернизации образования.

- Мы будем сочетать углубленное изучение физики, математики и информатики с курсами по нейротехнологии, численным методам, компьютерному моделированию, программированию, веб-дизайну, smm-технологиям и медиапроизводству, - говорит классный руководитель "IT-Школа ТемоЦентр" Надежда Ладилова. - Это поможет школьникам не только погрузиться в разные направления IT-отрасли, но и позволит легко ориентироваться в профессиях будущего.

Учиться ребята будут бесплатно: это государственная школа. Но набрать решили пока только одну параллель девятых классов. Школьники освоят несколько языков программирования, научатся работать с базами данных, создавать 3D-модели...

Учебная нагрузка, как и везде - 32 часа. Вот только подход к преподаванию физики, информатики и математики изменится кардинально. Ребята будут решать задачи, ориентированные прежде всего на практику. Формат - творческие хакатоны, проектные мастерские, форсайт-сессии. Важная часть подготовки - внеурочная деятельность.

- Дети будут серьезно заниматься проектной и исследовательской работой. Поэтому мы решили начинать учебный день в 9.00 и отказаться от традиционного домашнего задания, - отмечает Надежда Ладилова.

"Фишка" школы еще и в том, что ее ученики будут работать на самом современном оборудовании. Есть лаборатории мехатроники, микроэлектроники и схемотехники. Среди педагогов - эксперты WorldSkills, специалисты-практики.

Как поступить в "IT-Школу ТемоЦентр"? На официальном сайте мэра Москвы родители подают заявление на поступление ребенка в ГБОУ "IT-Школа ТемоЦентр". После подтверждения регистрации нужно предоставить пакет документов, в том числе - портфолио ученика. Кроме того, школьнику нужно ответить на вопрос: "Почему я хотел бы обучаться именно в "IT-Школе ТемоЦентр".